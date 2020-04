Cura Italia, D'Attis (Fi): no a dl, la cura è solo un titolo

Forza Italia vota no al decreto Cura Italia, un provvedimento "in cui la cura per il Paese e' solo nel titolo" e che e' invece costruito su "meccanismi farraginosi". Lo ha annunciato in Aula alla Camera Mauro D'Attis. "La domanda - ha detto D'Attis - e' sempre la stessa: i soldi, quelli veri per fare la spesa, dove stanno? Non sarebbero dovuti arrivare dopo qualche giorno? L'elemosina che avevate pensato per gli autonomi, su quale conto corrente sono finiti? Avete messo in piedi un meccanismo cosi' farraginoso da farci compatire dai nostri connazionali residenti all'estero che hanno ricevuto subito i soldi dai governi dei Paesi dove vivono".