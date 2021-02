Dal M5S no a un governo tecnico. Governo, la verità sul blitz di Grillo

No a un governo meramente tecnico che la base dei 5 Stelle boccerebbe al 99,99%. E' questo il senso del blitz di Beppe Grillo che ha portato il reggente dei pentastellati Vito Crimi a sospendere temporaneamente la votazione su Rousseau sul nascente governo Draghi. Votazione che, in realtà, potrebbe ripartire in ogni momento senza attendere le canoniche 24 ore. Il fondatore del Movimento 5 Stelle sa perfettamente che i grillini non accetterebbero mai un esecutivo formato solo da tecnici, d'altronde il M5S nacque anche in opposizione al contestato governo Monti. E quindi attende un segnale da parte del presidente del Consiglio incaricato sulla formula del suo governo prima di aprire la votazione online tra gli iscritti.



E' anche sbagliato pensare che da Grillo sia arrivato un veto sulla partecipazione della Lega, ma, semmai, il veto è sulla presenza di un esponente del Carroccio nel ministero della transizione ecologica chiesto dallo stesso Grillo (poltrona che tra l'altro al Carroccio non interessa minimamente). Quello che vorrebbe Grillo è un segnale da parte di Draghi anche sui punti chiave del programma cari ai pentastellati, ovvero la conferma del reddito di cittadinanza e l'attenzione alla svolta ambientale-ecologica tanto cara ai 5 Stelle. Il fondatore del Movimento non ha mai messo veti sulla partecipazione di questa o quella forza politica o di questo o quel esponente politico, ma non può accettare che l'esecutivo di SuperMario sia puramente tecnico e per questo attende un chiarimento dal premier incaricato.

M5s: manca maggioranza assoluta, si rivota su modifica Statuto - "Poiche' non ha partecipato alle votazioni almeno la maggioranza assoluta degli iscritti, cosi' come previsto dall'articolo 6 dello Statuto del Movimento 5 Stelle, si procedera' con la seconda convocazione dell'Assemblea degli iscritti dalle ore 12 di martedi' 16 febbraio 2021 fino alle ore 12 di mercoledi' 17 febbraio 2021. Si specifica che gli iscritti aventi diritto al voto alla convocazione della presente Assemblea sono 119.630". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle. la votazione era relativa alle modifiche dello Statuto.