Ddl Nordio, i dubbi di Mattarella su abuso d'ufficio e traffico di influenze

Ddl Nordio, Mattarella e il confronto con Meloni. Ecco cosa le dirà il Presidente

La riforma della giustizia di Nordio sta per arrivare al Quirinale. Il testo che il ministro presenterà a Mattarella non presenta criticità costituzionali, ma fa sorgere qualche dubbio al capo dello Stato. Il presidente - si legge sul Corriere della Sera - firmerà per dovere d’ufficio (nella storia repubblicana non ci sono precedenti contrari) l’autorizzazione a presentare alle Camere il ddl. Che, ripetono annoiati sul Colle, non è un decreto-legge subito operativo e avrà dunque davanti a sé un percorso parlamentare non breve e suscettibile fino all’ultimo di aggiustamenti. I problemi più sensibili, per il capo dello Stato, e che potrebbero chiamarlo in causa — se, in sede di ratifica finale, il testo restasse com’è oggi — sembrano concentrati soprattutto su due articoli della miniriforma. Quello che fa scomparire l’abuso d’ufficio e quello che riduce in modo drastico la portata del traffico d’influenze. Temi che potrebbero creare attriti con l'Ue.