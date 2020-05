De Micheli: "Bonus bici e monopattini da 500 euro retroattivo dal 4 maggio"

''Il bonus per BICI e monopattini elettrici da 500 euro - fino al 60% della spesa - sarà retroattivo dal 4 maggio. Basterà registrare lo scontrino di acquisto sul sito del ministero e il rimborso sarà secco''. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha illustrato le misure per il suo dicastero contenute del decreto rilancio.

Sala: "La mobilità elettrica una necessità"

"Io credo alla mobilità elettrica, non è una moda è una necessità, andremo avanti, allargheremo all'uso della bicicletta". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala spiega la scelta di puntare sulle piste ciclabili - nonostante qualche critica - e su una mobilità sostenibile nel pieno dell'emergenza coronavirus. Nel corso di una diretta Instagram con la pagina 'Conoscounposto' il primo cittadino ha anticipato che domani, nel suo appuntamento social mattutino, spiegherà il bonus che il governo mette a disposizione per bici e monopattini. "Le rivoluzioni si fanno un pezzo alla volta, io andrò avanti", spiega Sala. "Io credo all'idea della crescita che si deve coniugare con la solidarietà; e credo all'idea di una città aperta e internazionale", aggiunge il sindaco di Milano che attende di conoscere le linee guida per le attività commerciali e quindi di scoprire se alcuni negozi potranno riaprire il prossimo 18 maggio. "Milano è entrata in questa crisi con una disoccupazione intorno al 6%", ora questo dato si sarà innalzato e il sindaco è a lavoro per "poter aiutare i giovani che vogliono affrontare la sfida e rischiare. Fare una cosa propria vuol dire questo. Dovremo essere capace di ricreare lavoro", conclude Sala.