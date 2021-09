Decreto Green Pass: la Lega vota sì. Governo, anteprima Affaritaliani.it

Oggi alla Camera dei Deputati, nonostante la tensione dei giorni scorsi e il voto a favore di alcuni emendamenti poi bocciati di Fratelli d'Italia, la Lega voterà compattamente in Aula a favore del Decreto Covid. E' quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare. Fonti parlamentari spiegano: "Votiamo tutti sì". Probabilmente il passaggio finale a Montecitorio farà scendere la tensione che negli ultimi giorni e nelle ultime ore soprattutto tra la Lega e il Partito Democratico.

GREEN PASS, FONTI LEGA: “IL LAVORO PAGA, BENE GOVERNO CHE HA ACCOLTO NOSTRE PROPOSTE” - La Lega è soddifatta perché, dopo un confronto costruttivo, è riuscita a ottenere dal governo alcuni impegni importanti, confermati in sede di accoglimento di ordini del giorno e che saranno inseriti nei prossimi provvedimenti. Si tratta, tra le altre cose, di milioni di euro per tamponi a prezzo simbolico per i minorenni e famiglie in difficoltà, estensione della validità a 72 ore del tampone molecolare, il riconoscimento del tampone salivare rapido, il risarcimento per eventuali danni da vaccino, l’esclusione di obblighi estesi e generalizzati, ad esempio per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Un altro passaggio importante riguarda rinvio, rateizzazione e rottamazione delle cartelle esattoriali. Insomma, mentre PD e 5Stelle approvavano la coltivazione e il consumo di droga in casa, la Lega laborava con Draghi per rivolvete problemi ben più reali e concreti.