Di Maio blinda il governo e Conte: "Evitiamo i giochi da bassa politica"

"In nessun Paese del mondo si gioca a far cadere il Governo nel mezzo di una crisi sanitaria. Vediamo di non guadagnarci questo primato, perche' gli italiani non lo meritano". Cosi' il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha risposto alla domanda di un giornalista a Battipaglia (Salerno) sulle dichiarazioni di Renzi relative ad un superamento del Governo Conte. "A noi oggi servono serieta' e lavoro. Evitiamo i giochi da bassa politica".

Coronavirus: Di Maio, piano straordinario per bloccare effetti - "Io sono preoccupatissimo per quello che sta per avvenire, degli effetti del coronavirus". A dirlo, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine della visita alla Trofan, stabilimento industriale al centro di una vertenza lavoro di Battipaglia, nel Salernitano. "Siamo preoccupati, prima di tutto, per la salute degli italiani - aggiunge - e la salute e la qualita' della vita dipende anche dalle condizioni economiche del Paese. In questa fase, abbiamo un grande problema, il fatto che il coronavirus, a livello mondiale, incidera' e impattera' sull'interscambio commerciale". "Il 31% del nostro Pil e' export, il 10% circa e' turismo - spiega - se noi adesso non mettiamo in piedi un piano straordinario per bloccare gli effetti del coronavirus, avremo seri problemi. Come lo facciamo? Ieri sera, e' stato approvato un primo decreto per le prime misure, ma non e' esaustivo, lo dico prima di tutto io. Bisogna fare tanto di piu'. Il 3 marzo ci vedremo con tutte le imprese italiane alla Farnesina e porteremo sul tavole nuove iniziative, sono circa 600 milioni di euro, per l'export italiano". Per il titolare della Farnesina, e' necessario "rilanciare il made in Italy nel mondo, che e' un brand importantissimo, ma potrebbe risentire della crisi mondiale del coronavirus".