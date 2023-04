Di Maio, cifre da capogiro. La Lega svela quanto guadagnerà grazie al nuovo incarico nel Golfo

Di Maio inviato speciale nel Golfo Persico, ecco quanto guadagnerà. Stipendio d'oro

Nonostante le critiche, Di Maio verrà indicato presto come l'inviato speciale individuato dall'Unione europea per il Golfo Persico. Ma quanto guadagnerà l’ex ministro grazie a questa nuova nomina?

L'ex parlamentare, già ministro in diversi governi, riceverà uno stipendio d'oro, rivelato qualche giorno fa dall'eurodeputato della Lega Marco Zanni: "Si desume che la retribuzione per tale ruolo potrebbe corrispondere a quella di un AD14-15", ha spiegato l'europarlamentare del Carroccio facendo riferimento a una precedente interrogazione.

Scorrendo il tabellario Ue per la posizione che verrà ricoperta da Di Maio, si legge che l'ex ministro degli Esteri riceverà uno stipendio minimo di 13mila euro al mese, che potrebbe salire fino ai 16mila in caso di trasferimenti all'estero.

Di Maio godrà anche dello status di diplomatico, avrà il passaporto e l'immunità. L'incarico durerà in tutto per 21 mesi, dal primo giugno al 28 febbraio del 2025. Dallo staff di Borrell al momento non confermano l'incarico e di tempo ancora ce n'è. Ma l'ufficialità della nomina di Di Maio a inviato speciale sembra ormai una formalità.