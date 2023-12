Di Maio da Formigli replica a Meloni: da politico a diplomatico anti-premier

Luigi Di Maio in tv dopo l'attacco della Meloni

In onda, nella serata di ieri, una delle famose interviste “in ginocchio” di Corrado Formigli anti-odiati Meloni e Salvini! E Gigino Di Maio, da ex maschera dello stadio “San Paolo”-rimpianto da pochi, quelli che lo trombarono nella”sua” Pomigliano- è asceso a pensoso ex capo della italica diplomazia da accostare a colleghi del calibro Galeazzo Ciano, Aldone Moro, e zu’Giulio Andreotti!

Gli elettori, che in democrazia dovrebbero contar di più delle piazze ossequiose di Formigli, hanno bocciato l’ex leaderino M5S. Ed è stata pessima la figura di un ex ministro, promosso a un importante incarico diplomatico, anche grazie alle autorità italiane, che piomba in una tv, ostile a Giorgia Meloni, a mitragliare il Presidente, pure suo, delle nostre amate sponde.

P.S. elegante l’elogio della sorella di Meloni, Arianna, rivolta al ministro e marito, Lollobrigida, per aver ordinato ai dirigenti, lottizzati, delle Ferrovie di far fermare il treno nella stazione di Ciampino (“doveva andare a lavorare”). Ma chiedo al cronista, che ha rivolto la domanda a Miss Garbatella 2 : pensavi di fare lo sgub proprio con la signora, sperando che sgridasse Lollo in pubblico? Evidentemente, non hai capito che i post-missini hanno una grande fame di potere e faranno di tutto, anche altre brutte figure, per non mollarne neppure una fetta…O no?