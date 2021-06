M5S, Di Maio fa il contiano: "Verso un nuovo Movimento con Giuseppe al timone"

In risposta alle indiscrezioni che vedevano gravi problematiche interne al partito, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha pubblicato un post su Facebook in cui spiega che il MoVimento ha bisogno di "rafforzarsi, riorganizzarsi e occuparsi dei cittadini con ancora più efficacia" e che non può prescindere dalla guida dell'ex premier Giuseppe Conte. Sottolinea inoltre che è necessario "guardare al futuro con una visione chiara: confrontandoci, ma sempre in maniera costruttiva".