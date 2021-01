Di Maio tra i 40 volti del futuro per la rivista Capital

Tra i 40 volti scelti dalla rivista Capital (in copertina: ’40 anni, chi ha vinto la sfida e chi sono i volti di copertina del futuro: i Next 40′) che hanno guidato l’evoluzione dell’economia italiana durante gli ultimi quattro lustri, e che potranno determinare la ripresa e lo sviluppo economico del nostro Paese, c’è anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il titolare della Farnesina dopo esser stato ministro del lavoro e dello sviluppo economico, ha portato le competenze del commercio estero proprio al ministero degli affari esteri. Di Maio è l’ideatore del patto per l’export, da circa 2 miliardi di euro, che favorisce l’esportazioni all’estero per le imprese italiane.