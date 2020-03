Di Stefano: "Non temo la Germania. L'Europa decida se vivere o morire"

"Credo che l'Unione europea abbia la possibilità per dimostrare se vuole vivere o morire. Il premier Giuseppe Conte sta facendo un gran lavoro. Quindi non temo la Germania, supposto che ci sia qualcosa da temere, sono certo che l'Italia abbia tutti i mezzi per uscirne alla grande". Con queste parole il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, risponde alla domanda di Affaritaliani.it sullo scontro in atto tra i Paesi del Nord e del Sud Europa, dopo il fallimento del Consiglio Ue di ieri chiamato a dare risposte all'emergenza coronavirus.



Coronavirus, Coltorti (M5S): Italia dice non al Mes, risposta forte o addio Ue - Il senatore del Movimento cinque stelle Mauro Coltorti, presidente della commissione Infrastrutture e Trasporti. sostiene che "bene ha fatto il presidente Conte a battere i pugni sul tavolo e a dire no a un meccanismo che ci condannerebbe a una situazione drammatica e senza ritorno. Il Mes porterebbe, infatti, a un crollo dei nostri titoli di Stato e con esso il futuro del nostro Paese sull'orlo di un baratro dal quale difficilmente potremmo salvarci". L'unica soluzione praticabile al momento, continua Coltorti in una nota, "e' la creazione di Eurobond, di una solidarieta' fra Stati per affrontare un'emergenza che coinvolge tutti e non solo l'Italia. Per questo 40 senatori, tra i quali il sottoscritto, hanno depositato un'interrogazione perche' venga accolto l'appello di oltre 100 economisti che va proprio in quella direzione. Noi non ci piegheremo, o ci salviamo tutti o crolleremo insieme".