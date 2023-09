Difesa, Alemanno: "Inopportuna la nomina Nato di Cavo Dragone"

"Trovo inopportuna la nomina, fortemente caldeggiata dal Governo Italiano, dell'Ammiraglio Cavo Dragone ai vertici militari della Nato. La vicenda dell'Uranio impoverito, su cui pendono gravi e circostanziate accuse del generale Vannacci nei confronti dell'attuale capo di Stato Maggiore, non è stata ancora chiarita. Lo conferma la decisione dello stesso ministro Crosetto che ha annunciato l'istituzione di una commissione ministeriale per far luce su questa drammatica questione. Sarebbe stato più logico e opportuno attendere questi esiti, prima di caldeggiare un'ulteriore, importante, nomina in capo all'Ammiraglio Cavo Dragone". Lo ha dichiarato Gianni Alemanno, portavoce del Forum dell'indipendenza italiana. Iscriviti alla newsletter