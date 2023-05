Dl Cutro, Ferro (Interno): "Obiettivo è contenere gli sbarchi"

"Non accettiamo lezioni dalla Francia"



Inizia così l'intervista di Affaritaliani.it alla sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro (Fratelli d'Italia) che parla a tutto campo di immigrazione dopo il via libera definitivo al Dl Cutro.



L'approvazione del Decreto Cutro farà diminuire il numero di sbarchi di immigrati irregolari?

"L’obiettivo del decreto è quello di contenere il flusso di migranti irregolari attraverso una serie di misure che puntano a contrastare gli ingressi illegali e il traffico di esseri umani. Dall’inizio dell’anno sono oltre 42mila i migranti sbarcati sulle nostre coste, la situazione si è ulteriormente aggravata con la crisi finanziaria della Tunisia su cui da mesi il presidente Meloni aveva sollevato il problema. Con il decreto si perseguono in maniera determinata i trafficanti e si restringe quel regime di protezione speciale che di fatto ha rappresentato una sanatoria per migliaia di clandestini ai quali non è stata data la prospettiva di una reale e dignitosa integrazione. Poi si cerca di dare maggiore efficienza al sistema dell’accoglienza, ad esempio con le misure introdotte per il rafforzamento del sistema di accoglienza per i minori. In questa direzione è andata anche la dichiarazione dello stato di emergenza, con l’obiettivo principale di decongestionare la Sicilia e la Calabria, regioni in cui la situazione degli hotspot è al limite. Il governo ha affermato il principio che in Italia si entra legalmente, con una gestione controllata dei flussi migratori per chi ha la possibilità di un lavoro e con corridoi umanitari sicuri per chi ha diritto alla protezione internazionale. Solo così è possibile garantire un’accoglienza dignitosa e una vera integrazione, la solidarietà non può fermarsi al momento dello sbarco".

Potrebbero esserci nuovi interventi dopo il Decretro Cutro?

"La pressione migratoria non può essere risolta soltanto a livello nazionale, ma comprendendo innanzitutto che le coste italiane rappresentano il confine meridionale dell’Europa. Poi intervenendo a monte, ovvero sulle ragioni che spingono decine di migliaia di persone ad attraversare il mare nella speranza di una vita migliore. Il governo ha ben chiara la necessità di cooperare con i paesi di origine per limitare le partenze e garantire quel diritto di cui nessuno pare voler tener conto, che è il diritto a non emigrare e ad avere un futuro nella propria terra, come ha rimarcato anche Papa Francesco".