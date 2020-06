Dl Scuola, ok del Governo alla Camera. Protestano le opposizioni

Il governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto la questione di fiducia sul decreto Scuola. L'annuncio nell'Aula della Camera è stato accolto dalle proteste delle opposizioni. "È la fiducia numero 18 in nove mesi di governo", interviene il deputato di Forza Italia Simone Baldelli, "anzi, visto che anche al Senato state per porne un'altra", sul decreto Imprese, "le fiducie saranno 19 in nove mesi. State dando una sberla alle urla e grida e cialtronate che dicevate nella scorsa legislatura dai banchi dei 5 stelle", conclude. dai banchi delle opposizioni, quando ha preso la parola D'Inca' per porre la fiducia, si sono levati cori di "buuuuu" e proteste in sottofondo. È ora convocata la conferenza dei capigruppo per stabilire il timing del voto di fiducia sul decreto Scuola.