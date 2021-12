Donne, Spadoni (M5s): “Sono il motore del Paese. Investire risorse del Pnrr"

Donne, Spadoni (M5s): "Motore del Paese, investire le risorse del Pnrr". Stesso focus sui giovani

Fondamentale investire sui giovani e sulle donne, motore economico importante del nostro paese. A dirlo è la vicepresidente della Camera dei Deputati Maria Edera Spadoni durante la conferenza stampa "Women's Policies Battle Report", nel corso della quale ha presentato al Parlamento italiano le richieste di giovani donne under 30 per combattere la disparità di genere, a cura di Re-Generation (Y)outh Think Tank (già presentate al Parlamento europeo.

"Reputo fondamentale pertanto che nel decreto legge Governance del Pnrr e semplificazioni, approvato definitivamente quest'estate, si preveda l'assunzione di una quota obbligatoria del 30% di giovani e donne per gli operatori economici che partecipano a bandi, inviti e avvisi pubblici connessi ad opere del Pnrr".

"Per quanto mi riguarda - sottolinea Spadoni - lo scorso giugno è stata approvata all'unanimità in Commissione affari esteri la risoluzione a mia prima firma con la quale ho impegnato il Governo affinché sia delineata sotto la Presidenza italiana del G20, una roadmap comune per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere. Va nella giusta direzione inoltre l'approvazione in via definitiva della legge sul divario retributivo di genere. Questa legge è frutto di un lavoro collettivo portato avanti in Parlamento, che ha raccolto gli spunti di diverse proposte di legge che sono state presentate sullo stesso argomento, tra cui quella della mia collega Ciprini".

Secondo Emanuela Rossini, vicepresidente della Commissione XIV Politiche Ue e promotrice delle consultazioni Pnrr Under 40 alla Camera, "coinvolgere le nuove generazioni nella coprogettazione delle nuove politiche del PNRR è fondamentale per l'attuazione e del Piano stesso, perché sono politiche che ricadono su di loro e da loro dovranno essere portate avanti.

Le proposte che ci hanno portato oggi in Parlamento le giovani donne del team italiano, che hanno guidato una consultazione europea su questo tema, ci conferma poi che le nuove generazioni europee condividono visioni di politiche comuni e riconoscono alle donne un ruolo decisivo per garantire uno sviluppo strategico sostenibile della UE. Un segnale importante da rilanciare e sostenere".