Draghi all'Onu: "Fermi contro Putin, l'Italia resti con Europa e Nato"

"La comunità internazionale deve restare unita e ferma contro l'arroganza di Mosca": l'appello del premier italiano all'Onu

"È un grandissimo onore per me essere qui oggi. L'Assemblea Generale è il luogo in cui il mondo si apre al dialogo e al confronto, elementi essenziali per una coesistenza pacifica fra Paesi. Come recita lo Statuto del 1945, l'obiettivo delle Nazioni Unite è 'mantenere la pace e la sicurezza internazionale', 'promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli'".

Così il premier Mario Draghi, nell'intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro di New York. "L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e le crisi che ne derivano - alimentare, energetica, economica - mettono a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine della Guerra Fredda. Queste crisi si affiancano alle altre grandi sfide dei nostri tempi - il cambiamento climatico, la pandemia, le diseguaglianze - e ne amplificano i costi, soprattutto per i più deboli. Le responsabilità del conflitto sono chiare - e di una parte sola. Ma è nostra responsabilità collettiva trovare risposte a questi problemi con urgenza, determinazione, efficacia. Non possiamo dividerci tra Nord e Sud del mondo".