Draghi continua a puntare al Quirinale. E senza unità lascia Palazzo Chigi

Quirinale, Mario Draghi ci punta ancora

Mario Draghi punta ancora al Quirinale. Lo scrive Repubblica, secondo cui si tratta di uno "scenario a cui non ha rinunciato". Spiega il quotidiano diretto da Maurizio Molinari che "il caos politico spinge ancora di più la galassia “draghiana” a puntare all’obiettivo quirinalizio. Anche perché l’alternativa – così almeno si teme – è un Parlamento reso ingovernabile dalla battaglia per un Presidente della Repubblica scelto da una sola parte. Il timore, insomma, è che in assenza di un patto larghissimo sul Colle, le tensioni di gennaio finiscano per sterilizzare anche l’azione dell’attuale esecutivo".

Draghi non vuole restare a Palazzo Chigi senza unità nazionale

Insomma, Draghi non solo punta ancora al Quirinale. Ma fa sapere che senza unità nazionale potrebbe anche pensare di lasciare Palazzo Chigi. "Draghi ha ovviamente letto le parole di Matteo Salvini, quelle in cui il leghista gli ha chiesto di restare a Palazzo Chigi, «dove vuoi andare, proprio adesso?»", scrive Repubblica. "Parole aspre, che arrivano dopo le ripetute richieste avanzate da Silvio Berlusconi al premier di continuare fino al 2023 (al Colle, secondo i sogni di Arcore, dovrebbe andarci proprio il Cavaliere). Ecco, l’affondo del leghista è stato interpretato come atto sostanzialmente ostile".

La sfida Salvini-Meloni su Colle ed elezioni anticipate

Proprio Salvini nel frattempo chiama a raccolta il centrodestra e sfida Giorgia Meloni sulle elezioni anticipate. Come sottolinea sempre Repubblica, "la corsa per il Quirinale, e soprattutto le elezioni anticipate, dividono i principali rappresentanti dello schieramento, Giorgia Meloni e lo stesso Salvini". La prima vuole andare subito al voto con Draghi al Colle, il secondo vuole tenere Mario a Palazzo Chigi nel 2023. La sfida è cominciata dentro il centrodestra, ma attenzione anche alle mosse dello stesso presidente del consiglio.