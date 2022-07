Elezioni 2 ottobre e Franco traghettatore fino al voto. Rumor

Italia verso le elezioni all'inizio dell'autunno



"Queste condizioni oggi non ci sono più. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più. E' venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo". E' la frase chiave con la quale il premier Mario Draghi ha annunciato le dimissioni durante il Consiglio dei ministri. The game is over. Salvo miracoli, tutte le fonti della maggioranza contattate da Affaritaliani.it - dal Pd alla Lega passando per Forza Italia - ritengono che a questo punto l'unica soluzione siano le elezioni politiche anticipate.



D'altronde, con Draghi non disponibile a guidare un esecutivo con una maggioranza diversa e con i principali partiti che hanno escluso un altro presidente del Consiglio, sembra che non ci siano alternative alle urne. Molto probabilmente, con il comunicato di Draghi, non sarà SuperMario a gestire la campagna elettorale ma un esecutivo elettorale e si fa il nome dell'attuale ministro dell'Economia Daniele Franco. Per quanto riguarda la data delle elezioni, l'ipotesi più probabile è quella di domenica 2 ottobre.