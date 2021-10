Draghi: "Il G20 ha riempito di sostanza il bla bla bla"

G20 A ROMA, LA CONFERENZA STAMPA CONCLUSIVA DEL PREMIER MARIO DRAGHI

"In questo vertice abbiamo fatto si' che i nostri sogni sono ancora vivi ma adesso dobbiamo accertarci di trasformarli in fatti. Voglio ringraziare gli attivisti che ci mantengono sulla rotta giusta. Molti dicono che sono stanchi del bla bla, io credo che questo summit sia stato pieno di sostanza. Abbiamo riempito di sostanza le parole". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel suo discorso conclusivo del G20.

Draghi, vogliamo essere giudicati su fatti non su parole - "Vogliamo essere giudicati da quello che faremo, non quello che diciamo. Questo vertice ha riempito di sostanza le nostre parole, la nostra credibilita' dipende dalle nostre azioni". Lo ha detto il premier Mario Draghi concludendo il G20 di Roma con un augurio anche al Regno Unito per "la miglior Cop 26".

Draghi, Italia triplica impegno per clima a 1,4 mld l'anno - "Sono lieto di annunciare che l'Italia triplichera' l'impegno finanziario a 1,4 miliardi l'anno per i prossimi 5 anni" per il fondo green sul clima, ha detto Draghi chiudendo il G20.

G20: Draghi, fieri dei risultati ottenuti ma e' solo inizio - "Siamo fieri" dei risultati ottenuti al G20 ma "e' solo l'inizio". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni conclusive del vertice di Roma.

G20: Draghi, abbiamo deciso di lasciare alle spalle il carbone - Uno dei successi conseguiti al G20, secondo il premier Mario Draghi, e' che "abbiamo deciso di lasciare alle spalle il carbone" con lo stop ai finanziamenti delle centrali a carbone nel 2021.

G20: Draghi, auguro all'Indonesia successo presidenza 2022 - Il premier Mario Draghi, nel suo discorso conclusivo del G20, ha augurato il miglior successo al presidente indonesiano Joko Widodo, che prendera' il testimone dell'Italia per la presidenza del G20 2022. Il tema della presidenza dell'Indonesia del G20 sara' 'Recover together, recover stronger'.