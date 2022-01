Quirinale, "non ne parlo". Draghi conferma l'anticipazione di Affaritaliani

Quirinale, Draghi: "Rilancia la palla nel campo dei partiti"

"Faccio una postilla, non rispondo a domande sui futuri sviluppi, sul Quirinale e altro". Con queste parole il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa sulle ultime misure prese dal governo per contenere la pandemia, introducendo l'obbligo vaccinale per gli over 50, conferma quanto scritto qualche ora prima da Affaritaliani.it (clicca qui per leggere l'articolo). Il premier non risponde e non si esprime sull'elezione del presidente della Repubblica e, così facendo, rilancia la palla nel campo dei partiti.

Draghi, a cui non dispiacerebbe diventare Capo dello Stato, sa perfettamente che tra le forze politiche non c'è unità, tra il timore di elezioni politiche anticipate e la candidatura di Silvio Berlusconi che sta bloccando il tavolo della maggioranza di governo.