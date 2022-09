Duello elettorale Letta-Meloni: Carlo Calenda fa "l'imbucato" virtuale

L'ultima di Calenda: "imbucato" alla sfida Meloni-Letta



Non si può dire che a Carlo Calenda manchi la fantasia. In tanti anni di campagne elettorali, una cosa così non si era davvero mai vista, nemmeno in un paese creativo quale indubbiamente è l'Italia.

Lasciato ai margini dal duello tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, il leader di Azione si è inventato un format innovativo, mandando in differita di circa un'ora il confronto tra il leader Pd e Fdi e aggiungendo le sue risposte... a domande che nessuno gli aveva posto, anche perché in tv vige la par condicio (per questo il duello Letta-Meloni su "Porta a Porta" è stato cancellato), ma sul web no, quindi la sfida si è svolta ignorando gli altri contendenti.

Ma Calenda proprio non accetta la parte di quello che non viene invitato alla festa e, magari entrando dalla finestra, il suo posto se l'è ritagliato comunque. Fantasioso, caparbio, ma con quali risultati?

Beh, giudicate voi: