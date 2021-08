Durigon a La Piazza venerdì. Confermata la presenza del sottosegretario

Affaritaliani.it conferma la presenza del sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Claudio Durigon, esponente di spicco della Lega al centro delle polemiche in questi giorni, venerdì 27 agosto a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino, Durigon, che è anche il coordinatore della Lega nel Lazio, parlerà, tra gli altri temi, della riforma delle pensioni dopo la scadenza di Quota 100 il 31 dicembre di quest'anno, della revisione del reddito di cittadinanza, della riforma fiscale nonché delle imminenti elezioni comunali a Roma.



Durigon, Salvini: ci vedremo e decideremo cosa fare - "Mi vedro' con Claudio Durigon e decideremo come andare avanti". Lo dice Matteo Salvini ad Agora' su Rai Tre. "Ci troveremo nei prossimi giorni e valuteremo nella massima serenita' cosa fare", ha ribadito il leader della Lega dopo le polemiche che hanno investito il sottosegretario all'Economia per le sue frasi sull'intitolazione di un parco di Latina al fratello di Benito Mussolini.



"Durigon - ha ribadito Salvini - e' l'ultima persona che puo' essere accusata di fascismo. E' figlio di coloni veneti trasferiti nelle terre dell'Agro pontino. Nessuna nostalgia. E' il papa' di Quota cento, ci ha aiutato a fare la rottamazione delle cartelle e stiamo lavorando insieme sulla riforma delle pensioni. E' un mese che la sinistra lo sta inseguendo nel nome del fascismo e di robe surreali. Lo stimo ai massimi livelli, mi vedro' con lui nei prossimi giorni per evitare altri mesi di polemiche e valuteremo come andare avanti".