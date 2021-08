Durigon Mussolini, scoppia il caso: membri FI voteranno mozione di sfiducia

DURIGON A LATINA: PARCO FALCONE E BORSELLINO DA INTITOLARE AL FRATELLO DI BENITO MUSSOLINI. MOZIONE DI SFIDUCIA DA PARTE DEL M5S

Togliere i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal parco di Latina per sostituirli con quello di Arnaldo Mussolini, fratello del duce. L'idea è stata avanzata dal sottosegretario al ministero dell'Economia, Claudio Durigon, durante un comizio nel capoluogo pontino di qualche giorno fa.

Un'affermazione che ha scatenato l'indignazione da parte di M5s, Pd e LeU. Per questo è pronta una mozione di sfiducia che sarà votata anche da membri di Forza Italia come il deputato Elio Vito, che su Twitter ha scritto: "Voterò la mozione di sfiducia a Durigon presentata dal M5S. Perche' l'antifascismo e' un valore fondante la Repubblica e perche' non possiamo pubblicare ogni anno foto di Falcone e Borsellino e poi restare indifferenti. Spero di non essere il solo in FI".

Ma per Durigon è una "polemica sterile" perchè "mai e poi mai penserei di mettere in discussione il grande valore del servizio prestato allo stato dai giudici Falcone e Borsellino", anche se "ciò non toglie che è nostro dovere considerare anche le radici della città".

Ieri Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, ha chiesto le dimissioni del sottosegretario. Oggi anche Enrico Letta, segretario del Pd, ha rincarato la dose affermando che certe parole "sono incompatibili con la sua presenza al governo". Anhce Stefano Patuanelli dei 5 Stelle, titolare del ministero dell'Agricoltura ha invitato Durigon a farsi da parte: "Credo che sia intollerabile cio' che ha detto il sottosegretario Durigon e credo che non sia compatibile con la sua permanenza al governo", ha dichiarato il ministro.