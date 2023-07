Duro colpo all'autonomia leghista. 4 dimissioni nel comitato per i Lep

Autonomia, Boccia (Pd): "Dimissioni Comitato Lep pietra tombale su ddl Calderoli"

Duro colpo per il progetto leghista del ministro Roberto Calderoli dell'autonomia differenziata. Oggi sono arrivate quattro "illustri" dimissioni all'interno del comitato per l'individuazione dei Lep creato nell'ambito della riforma sull'autonomia differenziata, uno dei cavalli di battaglia del governo.

Gli ex presidenti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l'ex ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini hanno deciso di rassegnare le dimissioni perché - come scrive Il Sole 24 Ore nell'edizione odierna - "non ci sono più le condizioni per una nostra partecipazione ai lavori del Comitato".