"Schlein? Una cacicca miracolata". De Luca demolisce la segretaria del Pd

Nuovo pesantissimo attacco di Vincezo De Luca alla segretaria del Pd Elly Schlein. Questa volta il presidente della Campania usa parole fortissime e segna un solco incolmabile con la leader Dem. Parole forti che faranno molto discutere. "Quando questo problema del terzo mandato viene sollevato da gente che ha tre, quattro, cinque e persino sette mandati alle spalle di che parliamo? L'onorevole Schlein ha tre mandati, se li è già concessi: parlamento europeo, consiglio regionale dell'Emilia e Parlamento. Già da 30 anni, una cacicca ante litteram, direbbe qualcuno Il tempo delle finzioni è finito". Così il presidente della Regione Campania, a margine della presentazione svoltasi nella sala 'De Sanctis' di Palazzo Santa Lucia della Mostra 'Hostia. Pier Paolo Pasolini' di Nicola Verlato in programma a Napoli nella Cappella Palatina del Maschio Angioino dal 7 luglio al 27 agosto.

Il Governatore campano ha poi continuato ad attaccare la dirigenza dem: "È demenziale un metodo per il quale si elegge un segretario da parte di quelli che non fanno parte del partito e, magari, non votano neanche per quel partito - ha aggiunto - Dopodiché a me interessa parlare dei grandi problemi dell'Italia".

"Da parte del Pd, registro in questo momento una linea piu' che suicida, inesistente", attacca ancora il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "E' stato rotto il rapporto con il mondo cattolico su temi di grande delicatezza e di contenuti anche etici - argomenta - con il mondo dell'impresa non si parla neanche, con i ceti professionali completamente estranei, con il mondo del commercio, dell'artigianato e con la partite iva neanche una parola. Questa dovrebbe essere una proposta di governo piu' credibile di quella attuale? Questo e' il nulla. Questi sono un po' di cortei in giro per l'Italia, ma non e' una proposta di governo". De Luca attacca il 'suo' partito anche sui risultati elettorali, parlando di "un disastro dopo l'altro. Nonostante i sondaggi siano stati gonfiati per alcuni mesi - prosegue - sono quello che sono, tenendo conto che e' entrato nel Pd una componente, tale Articolo 1. Il Pd e' nato come un'alternativa democratica di governo, come soggetto politico in grado di tenere insieme le grandi culture democratiche del Paese, quella storica del progressismo, il cattolicesimo democratico moderno e il mondo laico, ma creando un fronte sociale maggioritario, non agitando le bandierine per strada ai cortei, perche' cosi' non si governa un grande Paese". De Luca annuncia quindi "alcune iniziative a settembre, dopo la pausa estiva, per riprendere i contenuti di un Partito democratico serio".