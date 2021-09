Elezioni Germania, M5S: "Un nuovo corso europeo solidale e ambientalista"

"Le nostre congratulazioni al leader socialdemocratico Olaf Scholz, per essere stato scelto dal popolo tedesco come nuovo cancelliere, e ad Annalena Baerbock, leader dei verdi tedeschi che hanno quasi raddoppiato i voti rispetto alle ultime elezioni, diventando la terza forza politica della Germania", dichiarano i senatori cinquestelle delle Commissioni Esteri e Politiche europee di Palazzo Madama.

"Il crollo del centrodestra e dei sovranisti e l'affermazione di forze progressiste che, come il MoVimento 5 Stelle, portano avanti proposte di giustizia sociale come il salario minimo e di transizione ecologica ed energetica, sono inequivocabili segnali di una stagione che si è chiude, quella dell'austerità e degli egoismi nazionali, e di un nuovo corso europeo che la pandemia ha indicato come l'unica via per la ripresa: quella della solidarietà sociale, della cooperazione europea e dell'ambientalismo", aggiungono gli esponenti del Movimento.