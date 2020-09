Elezioni, il Centrodestra vera anima del Paese che vuole ripartire

Se questo significa vincere meglio perdere.

Parliamo delle ultime elezioni regionali.

A sentire i giornali e le televisioni (per buona parte appiattite sul Governo giallorosso), due minuti dopo gli exit poll sembrava che tutta la sinistra potesse tranquillamente festeggiare al grido ‘indietro i barbari’.

E questo non perchè era stata votata a valanga ma solo perchè con le unghie e con i denti (così come aveva fatto in Emilia Romagna), era riuscita a bloccare l’avanzata della destra nella Toscana rossa e soprattutto la calata di quel ‘barbaro di Matteo Salvini’.

Orbene è giusto dare una lettura un po’ più obiettiva di quella che è stata data dalle fanfare della sinistra.

La prima considerazione è che il Governo, per paradosso, è rimasto esattamente come prima, cioè forte per la debolezza delle sue forze, un Pd debole e un M5S al suo minimo storico nel gradimento nel Paese.

I Governatori di alcune Regioni dal Veneto, alla Campania, alla Puglia, sono ora molto più forti di prima e non è immaginabile che il Governo possa decidere le allocazioni dei fondi del Recovery Fund passando sopra le teste delle Regioni.

La seconda considerazione, che magari qualcuno non ricorda, è che nel 2014 il Centrodestra governava in sole tre Regioni, Campania, Lombardia e Veneto, adesso il CDX ne governa ben 15. Se questo è perdere, viva la sconfitta.

La terza considerazione è che le Marche,Regione dai media dimenticata nello storytelling del risultato elettorale, da 25 anni alla sinistra, ha votato per essere governata dal Centrodestra. Una Regione economicamente importante che ha deciso di cambiare passo.

La quarta è che una candidata giovane come la Ceccardi, in una Regione blindata, ha perso di un soffio, facendo tremare la struttura rossa di tutta la Regione. E questo qualche anno fa era inimmaginabile.

La quarta considerazione è che la Lega, nella sconfitta da tutti dichiarata, ha quasi raddoppiato il numero dei Consiglieri regionali (da 40 a 70) e i voti ‘persi' sono andati a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni che, indiscutibilmente in questa tornata elettorale, ha continuato a guadagnare consensi.

Certo poi il leader della Lega ha fatto alcuni errori strategici abbastanza significativi. Il primo dei quali è stato quello di sventolare un 7 a 0 su cui nessuno avrebbe scommesso, il secondo di non dare tranquillità alla gente sui temi della pandemia e terzo di mantenersi contro un’Europa che , per la prima volta, si è dimostrata attenta ai bisogni dei suoi partners. 209 miliardi non si possono derubricare, fanno la differenza tra la vita la morte economica.

Come cambierà la Lega, come si muoverà Salvini, come lo stesso manterrà lontano i due fantasmi delle possibili leadership di Luca Zaia e Giorgia Meloni è tutto in un veloce divenire della politica e nessuno al momento puo’ darne una lettura precisa. Quello che invece è vero è che il Paese, e forse anche il Sud, hanno capito che l’ideologia del Movimento 5 Stelle è solo fine a se stessa e non è di aiuto a nessuno( il reddito di cittadinanza soprattutto). Il realismo, il pragmatismo e i risultati evidenti in molte Regioni guidate dai rappresentanti della destra possono essere invece, soprattutto per il momento storico e pur con le dovute correzioni, la strada maestra per guidare la ripresa e garantire lo sviluppo futuro dell’Italia.