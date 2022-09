Elezioni, Letta: "Destino non scritto. Italia progressista, andiamo a vincere"

Elezioni, Letta: non vogliamo che Italia ceda a Putin e Orban

"Ogni volta che vedo il nostro simbolo, ogni volta che vedo le nostre bandiere, penso che stiamo dando un bell'esempio di comunita' unita che porta avanti le nostre battaglie tutte insieme. Sono gli altri che hanno bisogno di mettere un capo nel simbolo perche' non sono convinti di quello che dicono. La stessa gente che si strappava le vesti dicendo 'fantastico Berlusconi', prima, e 'fantastico Salvini', poi, ora dice Meloni. Che e' politica questa? La politica sono idee che non cambiano a seconda delle convenienze". Lo ha detto Enrico Letta a Monza, durante l'evento con i sindaci del Pd. "Nessun destino e' gia' scritto, sta a noi cambiare il destino del nostro Paese", ha aggiunto Letta. "Spesso vedo ex politici che si lamentano di non aver potuto fare delle cose. Io grazie alla nostra comunita' ho fatto solo cose bellissime. Fare parte di un partito di popolo e chiamarmi Enrico di nome e' una esperienza bellissima. Quindi viva l'Italia democratica e progressista, andiamo a vincere!", ha concluso Letta.

"Non vogliamo una Italia che si leghi all'Ungheria, come Salvini oggi ha voluto proporre. Non vogliamo che l'Italia diventi come l'Ungheria di Orban, modello sul quale si batte Salvini. E' esattamente l'opposto di quello che noi vogliamo fare. Monza e' una grande capitale europea e noi non vogliamo che l'Italia segua il messaggio di Pontida, cioe' andare verso l'Ungheria, verso una democrazia che si sta perdendo, tanto che il Parlamento Europao l'ha sanzionata l'altro giorno. Non e' quello il nostro modello. E soprattutto, noi non vogliamo un'Italia che strizza l'occhio a Orban e Putin, non vogliamo un'Italia che cede a Putin e Orban. Vogliamo un'Italia che stia nel cuore dell'Europa e sia fedele alle sue alleanze". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine dell'iniziativa con i sindaci dem a Monza.