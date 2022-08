Elezioni, Letta vede Fratoianni e Bonelli. Calenda: "Mi candido in Veneto"

Elezioni politiche 2022, Letta vedra' a breve Fratoianni e Bonelli

Incontro fra il segretario del Pd Enrico Letta, quello di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli, alla Camera, negli uffici del gruppo dem. L'appuntamento, programmato inizialmente ieri pomeriggio per definire l'allargamento della coalizione, era saltato perche' Si e Ev avevano chiesto un supplemento di riflessione dopo l'accordo siglato dal Pd con Azione di Carlo Calenda.

Elezioni politiche 2022, Calenda: "Mi candido in Veneto, è il mio collegio"

Il leader di Azione Carlo Calenda ha annunciato che si candidera' in Veneto. "Il Veneto e' il mio collegio elettorale da parlamentare europeo, e' qui che ho incontrato molti imprenditori ed e' qui che mi candidero'" ha precisato parlando nel corso di un punto stampa organizzato a Padova. Calenda ha poi lanciato una proposta per decontribuire e detassare una mensilita' dei lavoratori "per permettere ad esempio ad un lavoratore che guadagna 1300 euro di averne in busta paga 2000 sgravando gli imprenditori dei costi aggiuntivi per una sorta di stipendio di ristoro del potere d'acquisto".

"Una proposta concreta - ha poi aggiunto - poiche' gli imprenditori recupereranno quanto in piu' daranno ai lavoratori con un credito di imposta al 50%. Molte imprese questa cosa la stanno gia' facendo, vogliamo che lo Stato faccia la sua parte contribuendo appunto per la meta' e senza chiedere tasse su questo stipendio in piu'. Possiamo permettercelo poiche' esiste un extra gettito fiscale sull'Iva dovuto all'inflazione. Queste sono cose concrete e fattibili. Chi come il centrodestra promette una montagna da 80 miliardi di euro sta prendendo per i fondelli gli elettori".