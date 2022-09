Conte risorge, i 5 Stelle sono la vera opposizione al Centrodestra

Letta rimpiangerà la mancata alleanza, aveva ragione Emiliano ("che errore rompere")



Matteo Renzi questa volta ha completamente sbagliato la sua previsione. Con la crisi del governo Draghi, a luglio, aveva pronosticato la fine e la scomparsa del Movimento 5 Stelle per colpa dell'ex premier Giuseppe Conte. E invece l'Avvocato del popolo ha sorpreso tutti. E' stato molto abile nel fare una campagna elettorale presentandosi come la vera sinistra, progressista e ambientalista. Con un programma sociale. Appunto, di sinistra. Vero che molto ha contato la difesa del reddito di cittadinanza, e infatti i pentastellati volano in Campania, ma anche nel profondo Nord non c'è stato quel tracollo che qualcuno aveva pronosticato.

E così il M5S diventa la terza forza politica del Paese, addirittura vicino al Partito Democratico. E siccome il Pd di Enrico Letta andrà incontro molto probabilmente a una lunga stagione di fratelli coltelli e forse anche di un congresso per eleggere il nuovo segretario, il M5S e Conte sono oggi la vera opposizione del governo Meloni. Un partito coeso, che si riconosce nel suo leader, a differenza del Pd dove si sta per aprire una guerra per bande. Il ritorno alle orgini dei 5 Stelle o comunque la metamorfosi contiana e progressista sono state la scelta giusta. Vincente. E chissà quanto si starà mordendo le mani Letta per aver stracciato troppo in fretta l'alleanza con il M5S. Errore che Michele Emiliano ha sottolineato con forza a fine agosto a La Piazza di Affaritaliani.it.