Elezioni, nuova lite Salvini-Meloni. FdI: "Da 2 mesi chiediamo la riunione..."

Nuovo capitolo dello scontro tra la Lega e Fratelli d'Italia. Nel giorno della rinuncia di Gabriele Albertini alla corsa contro Giuseppe Sala per il sindaco di Milano, Matteo Salvini è stato molto duro e, pur senza nominarlo, ha attaccato chiaramente il partito guidato da Giorgia Meloni: “Sono mesi che cerco di costruire e unire il centrodestra in vista delle amministrative. A Roma e Milano avevamo i candidati giusti: Bertolaso e Albertini, ma altri hanno detto No per settimane e mesi e loro hanno perso la pazienza. Ora spero che chi non era d’accordo abbia proposte alternative, perché sia nella Capitale che nel capoluogo lombardo possiamo e dobbiamo vincere. Entro poche settimane dobbiamo decidere”.

Su Affaritaliani.it la risposta del senatore Ignazio La Russa, co-fondatore di Fratelli d'Italia. "Al mio amico Salvini dico che non è fallito niente. Queste lettere fanno parte della storia. L'unico dato è il ritardo nella convocazione del tavolo della coalizione per definire le candidature alle elezioni comunali. Salvini avrà certamente i suoi buoni motivi, non accuso nessuno, ma non si può continuare a parlare attraverso i media. Nulla è ancora perduto, l'unico modo per scegliere Albertini o altri è la riunione della coalizione che spetta a Salvini convocare come leader del partito più grande della coalizione. Sono due mesi che noi diciamo di convocare questo tavolo. Capisco che ci saranno stati ritardi per altri impegni, ma è assurdo dire che qualcuno fa fallire delle candidature se manca l'occasione per dire sì o no. Nella riunione della coalizione diremo esattamente qual è la nostra posizione, sarebbe una mancanza di rispetto anticiparla via telefono", conclude La Russa.