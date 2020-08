Elezioni Puglia, Laricchia umilia Emiliano: "Nel M5s nessuno vuole l'alleanza"

Elezioni Puglia, Laricchia: “Emiliano prima prova a comprare il nostro consenso, ora cerca di rubarlo”

“Ormai la disperazione di Emiliano assume contorni quasi preoccupanti. Dopo 5 anni di niente ed essere stato scaricato anche dai suoi, tanto da aver dovuto presentare 15 liste pur di raccattare voti, adesso distorce la realtà per cercare i voti degli elettori del MoVimento 5 Stelle, addirittura definendolo in una intervista il suo ‘partito di riferimento’", E' quanto scrive in una nota la candidata presidente del M5S alla Regione Puglia Antonella Laricchia. "In sintesi - continua la pentastellata - prima ha provato a comprare il nostro consenso offrendoci poltrone, come gli è sempre riuscito con il centrodestra, ora prova a ‘rubarlo’ parlando di voto utile e di governare insieme dopo le elezioni. Se ne faccia una ragione: nessuno del Movimento 5 Stelle vuole un’alleanza con chi ha fatto tanto male per la nostra Regione. E nessuno mi ha mai fatto alcun tipo di richiesta in tal senso. Luigi Di Maio ha chiaramente detto che sostiene i candidati del M5S e presto sarà in Puglia a dimostrarlo e come lui anche gli altri ministri. Approfittare del loro garbo istituzionale nei confronti del Presidente della Regione per fantasiose ricostruzioni su falsi appoggi e voto disgiunto vuol dire prendere in giro gli elettori e non avere rispetto per loro. Smonteremo una per una tutte le sue bugie e presenteremo già la settimana prossima ai pugliesi il nostro programma per questa magnifica regione, che è la cosa più importante. Questi giochetti politici fatti da PD e compagnia hanno stancato noi e i cittadini”, conclude.

Elezioni Puglia, Emiliano: "Se vinco darò spazio ad alleanza con M5s"

Il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, candidato presidente per il centrosinistra, in caso di vittoria alle elezioni regionali di settembre dara' "spazio a una alleanza con il Movimento Cinquestelle". "L'ho fatto 5 anni fa (quando nomino' assessore tre consigliere pentastellate che pero' respinsero la proposta, ndr) e lo faro' questa volta. Non parliamo di posti, parliamo di programmi", osserva. Emiliano ne parla in una intervista a "La Repubblica" di Bari, nella quale ringrazia "il premier Conte e il ministro Luigi Di Maio che hanno provato in tutte le maniere a convincerli (il M5S, ndr) all'accordo". Accordo rifiutato dalla candidata presidente pentastellata in Puglia, Antonella Laricchia. Nell'intervista, Emiliano sottolinea di avere "il compito di consentire al Movimento di compartecipare al governo della Puglia. Loro hanno scelto di non vincere le elezioni non alleandosi con noi".

"Schema tattico che non condivido - prosegue - perche' rischia di far vincere questa destra anziana, non rinnovata, visto che tutti i candidati c'erano gia' 15 anni fa. In questo modo si sono messi fuori dall'indirizzo nazionale del Movimento". Sulle ripercussioni a livello nazionale di una vittoria della destra in Puglia, Emiliano spiega: "Una cosa e' certa: aiutare Fitto a vincere significa mettere il governo nelle condizioni di doversi difendere da una richiesta di dimissioni che arrivera' un minuto dopo. Anche perche' questa e' la regione del presidente Giuseppe Conte. Di certo io con il governo ho un ottimo rapporto. Insieme abbiamo fatto passaggi rivoluzionari come quello della decarbonizzazione all'ex Ilva di Taranto, quando invece i miei due avversari Fitto e Ivan Scalfarotto (candidato governatore pugliese di Italia Viva, ndr) sono per il carbone a Taranto". Emiliano ritiene di "ricevere tanta acredine da parte di Matteo Renzi" per la sua "vicinanza programmatica al Movimento".

E in Puglia, aggiunge, "i renziani si candidano per farmi perdere. Mentre il Movimento il suo errore puo' averlo fatto in buona fede, i renziani la buona fede non ce l'hanno. Renzi sara' felice se perdero'". Quanto al referendum sul taglio dei parlamentari, Emiliano spiega: "Rispettero' le posizioni dei miei partiti di riferimento, che sono Pd e M5S, quindi votero' Si'". E sul ritorno a scuola con l'attuale aumento dei contagi, il governatore ritiene sia "giusto consentire le lezioni a distanza per chi ne abbia voglia" perche' "puo' contribuire a diminuire l'assembramento scolastico". "Se governo e ministra dell'istruzione ce lo chiederanno - conclude - saremo disponibili a varare un programma di screening a tappeto sia per docenti sia per studenti".

Elezioni Puglia, Di Maio: "Antonella Laricchia risorsa del M5s, andrò a sostenerla"

"Antonella Laricchia conosce a fondo il suo territorio, con passione e impegno si è battuta per anni per lo sviluppo e la crescita della Puglia. Vi assicuro che Antonella è una persona da cui c’è tanto da imparare, che ha sempre messo al primo posto gli interessi dei pugliesi e per farlo non si è mai risparmiata". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook."C’è un tema che sta a cuore a lei, cruciale per lo sviluppo del Sud: i treni veloci, le infrastrutture tecnologiche all’avanguardia. Sono necessari, servono alla regione, servono agli italiani. Purtroppo invece abbiamo ancora zone con il binario unico. Antonella ha le idee chiare anche su questo tema e avrà il nostro supporto", spiega Di Maio. "Presto sarò in Puglia per sostenerla e per visitare una terra meravigliosa - spiega il ministro -. Forza Antonella, sei un’importante risorsa per tutto il MoVimento!".