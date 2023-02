Elezioni regionali, risultati: eccoli (le attese dei partiti). GDati choc!

Elezioni regionali, risultati: eccoli (le attese dei partiti)



Pochissimi giorni e si vota in Lombardia e nel Lazio. Ultimissimi sentiment dai partiti...



Fratelli d'Italia spera di superare il 30% nel Lazio, ma teme in Lombardia di fermarsi sotto il dato delle Politiche attorno al 25%.



Lega ottimista sulla Lombardia, Salvini convnto di recuperare rispetto al 13,3% delle Politiche (sogna il 16-18%). Cauto ottimismo anche sul Lazio.



Forza Italia teme una flessione anche contenuta rispetto alle Politiche.



Grande preoccupazione nel Pd con il timore di restare sotto il 20% in entrambe le Regioni.



M5S ottimista sul Lazio, dove corre da solo, ma pessimista sulla Lombardia.



Terzo Polo convinto di confermare i risultati delle Politiche.