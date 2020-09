Elezioni regionali sondaggi, numeri choc: chi rischia, chi fa il botto. NUMERI

Testa a testa in Toscana tra il candidato del centrosinistra Eugenio Giani e la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi. Un sondaggio Winpoll-Cise pubblicato stamane dal Sole 24 ore attesta Giani al 43% mentre la Ceccardi lo incalza al 42,5%. "La Toscana come l'Emilia-Romagna?" si chiedono Roberto D'Alimonte e Lorenzo De Sio, per i quali "dopo decenni di dominio incontrastato del centrosinistra in Toscana si profila una competizione aperta come lo fu a gennaio di quest'anno in Emilia-Romagna. Molto distaccata dai primi due contendenti c'e' Irene Galletti, candidata M5s che si attesta all'8,3%.



Sondaggio Regionali Toscana, è testa a testa. E nelle Marche...



Nelle altre regioni, sempre secondo il sondaggio Luca Zaia e' affermatissimo con il 76,8% in Veneto, Giovanni Toti con il 60,1& in Liguria. Un sorpasso storico del centrodestra sul centrosinistra si registrerebbe anche nelle Marche, con Francesco Acquaroli al 51,8% rispetto al candidato di centrosinistra Maurizio Mangialardi al 36,1%. Resta in testa Vincenzo De Luca, in Campania, con il 58,6%.