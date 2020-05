Elezioni regionali, Zaia insiste: "Il periodo migliore è fine luglio"

Il presidente del Veneto Luca Zaia insiste: per il voto regionale "il periodo migliore è farlo quanto prima, fine luglio sarebbe una data opportuna, cercheremo di capire quale sarà il dibattito in Parlamento, che è sovrano", ha affermato a 'Mezz'ora in più' su Rai 3.



UE. ZAIA: NON VOGLIAMO USCIRE MA QUESTO MODELLO NON FUNZIONA - "Noi abbiamo una posizione di no netto, io da cittadino non ho ancora capito le condizioni di questi eventuali prestiti". Cosi' il presidente del Veneto, Luca Zaia, a Mezz'ora in piu' su Rai 3, risponde sull'utilizzo degli aiuti europei. "Io non sono assolutamente antieuropeista- conclude il leghista- ma questo modello non funziona, noi non siamo per uscire ma per migliorare l'Europa".



Lega, Zaia: Eterogeneità sinonimo di garanzia - "Siamo un partito importante dal punto di vista della rappresentanza e anche molto eterogeneo come idee. Ognuno vede il lato della medaglia che vuole vedere, io mi sento di dire che questa eterogeneità è anche sinonimo di garanzia". Lo ha detto il governatore della Lega Luca Zaia a 'Mezz'ora in più' su Rai3.



Fase 2: Zaia, Biennale del Cinema si fara' come previsto - Come gia' anticipato dal Cda della Biennale di Venezia e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha confermato oggi che "la Mostra del Cinema di Venezia si fara' a settembre come previsto". "Gli esperti dicono che settembre e' la finestra per le elezioni quindi si puo' fare la Mostra - ha spiegato nel corso del consueto punto stampa - Ho parlato con il presidente Roberto Cicutto e sul problema Biennale Architettura e' stato detto che la maggior parte degli espositori non se la sentiva di fare gli allestimenti dei padiglioni. Sulla Mostra del cinema invece probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere perche' si sono fermate le lavorazioni e le anteprime dei film ma tutto si fara' come previsto".