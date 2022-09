Elezioni, Meloni delude sotto il 21%. Pd, flop sotto il 20. M5S e Lega...

Che cosa significa vincere o perdere alle elezioni politiche

A cura di Alessandro Amadori, politologo e sondaggista

Alla vigilia del voto del 25 settembre, in un Paese in cui, per tradizione, il giorno dopo il voto tutti i partiti ritengono di avere a loro modo vinto (e quindi nessuno di avere perso), può essere interessante fissare un criterio di valutazione ex ante. Almeno per i principali partiti, è possibile proporre uno schema di riferimento appunto per valutare la loro performance? E’ quello che provo a fare in questo piccolo contributo, attraverso una tabella che riporta: lungo le righe i partiti, lungo le colonne le percentuali in funzione delle quali si può (a mio parere) parlare di risultato finale “deludente”, “sufficiente”, “buono” oppure “ottimo”, rispetto alle aspettative derivanti dai sondaggi pre-elettorali svolti sino all’ultimo giorno di pubblicabilità dei risultati (il 9 settembre scorso).



Deludente Sufficiente Buono Ottimo Fratelli d’Italia Sotto il 21% Dal 21% al 23% Dal 23% al 25% Oltre il 25% Lega Sotto il 10% Dal 10% al 12% Dal 12% al 14% Oltre il 14% Forza Italia Sotto il 6% Dal 6% al 7% Dal 7% all’8% Oltre l’8% Partito Democratico Sotto il 20% Dal 20% al 22% Dal 22% al 24% Oltre il 24% Sinistra Italiana e Verdi Sotto il 3% Dal 3% al 4% Dal 4% al 5% Oltre il 5% +Europa Sotto il 2% Dal 2% al 3% Dal 3% al 4% Oltre il 4% Azione e Italia Viva Sotto il 6% Dal 6% al 7% Dal 7% all’8% Oltre l’8% Movimento Cinque Stelle Sotto l’11% Dall’11% al 13% Dal 13% al 15% Oltre il 15% Italexit Sotto il 3% Dal 3% al 4% Dal 4% al 5% Sopra il 5% Centro Destra (totale) Sotto il 39% Dal 39% al 41% Dal 41% al 43% Oltre il 43% Centro Sinistra (totale) Sotto il 28% Dal 28% al 30% Dal 30% al 32% Oltre il 32%

Quindi, per fare un esempio, secondo questo schema se FdI va oltre il 25%, fa un ottimo risultato, mentre se scende sotto il 21% fa un risultato deludente (sempre rispetto alle attese generate dall’andamento dei pre-elettorali; rispetto al precedente risultato elettorale del 4%, anche un semplice 18% sarebbe comunque, oggettivamente, un ottimo risultato). Nello schema non sono ricompresi i partiti più “piccoli” in termini di intenzioni di voto (pre-elettorali), perché la differenza fra un risultato deludente e uno ottimo, in questi casi, si gioca sul filo di pochissimi punti percentuali.

Teniamocelo da parte, questo schema. Perché lo potremo usare per farci un’idea nostra, di come sono andati i partiti rispetto a prima del voto, a prescindere da quello che diranno i partiti stessi. Almeno una pagella “demoscopica”, alle nostre forze politiche, la potremo dare in funzione di un criterio di ragionevole buon senso.