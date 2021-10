Elezioni, Salvini: "Il Cdx ha 15 sindaci in più". Nuovo attacco a Lamorgese

"Passiamo da 8 a 10: al momento il centrodestra ha piu' sindaci rispetto a 15 gioeni fa". E' il primo commento del leader della Lega, Matteo Salvini ai ballottaggi, da Catanzaro. Salvini ha aggiunto: "Ad ora, il centrodestra ha piu' sindaci rispetto a quelli che aveva 15 giorni fa, prima dei ballottaggi. Questo e' il dato che abbiamo finora, poi ovviamente avremmo preferito vincere a Roma, ma i cittadini hanno sempre ragione".

Comunali:Salvini,sindaci eletti da minoranze flop democrazia - "Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza e' un problema non per un partito, ma per la democrazia". L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini nella conferenza stampa post voto a Catanzaro.

Salvini, nelle grandi citta' confermati i sindaci di prima - "Commento i dati quando ci sono, pertanto se la matematica non e' un 'opinione nelle tre grandi citta' capoluogo ognuno ha riconfermato il suo sindaco mentre nei comuni piu' piccoli il centrodestra aumenta ad ora di due sindaci rispetto a quelli che aveva prima". Lo ha detto Matteo Salvini.

Salvini, campagna surreale, fascisti solo su libri di scuola - "Il problema non e' destra o sinistra, fascisti o comunisti, ma la campagna surreale di questi giorni passata a inseguire i fascisti che sono solo sui libri di scuola". A dirlo Matteo Salvini, oggi a Catanzaro, commentando il voto delle amministrative.

Salvini, sorpreso e preoccupato gestione piazze di Lamorgese - "Che l'attuale ministro degli Interni usi gli idranti contro i lavoratori e i guanti di velluto contro gli squadristi che vanno ad assaltare le sedi di sindacati mi stupisce e mi preoccupa". L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini parlando della ministra Luciana Lamorgese durante la conferenza stampa post voto a Catanzaro. Alla domanda se crede che sia un fatto strumentale, ha risposto: "Non lo so, spero di no, ma in ogni caso l'errore mi sembrava evidente, domani la ministra sara' in Senato, la ascoltero' e poi interverro'".

Salvini,ribadisco a Draghi richiesta incontro con Lamorgese - "Ribadisco al presidente Draghi la mia richiesta: facciamo un incontro con il ministro Lamorgese perche' avanti di questo passo, non saranno settimane facili se la gestione dell'ordine pubblico sara' cosi' schizofrenica". L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini nella conferenza stampa post voto a Catanzaro.