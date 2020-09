Elezioni sondaggi vietati: c'è chi è convinto di vincere 5 a 1. Ecco chi

Si avvicinano le elezioni regionali del 20-21 settembre, un test politico importantissimo soprattutto per il governo, oltre che per il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e per l'opposizione di Centrodestra (Matteo Salvini in testa). La pubblicazione dei sondaggi è assolutamente vietata per legge, ma Affaritaliani.it ha cercato di capire quali sono le aspettative delle principali forze politiche in campo, attraverso le 'expectations' sul voto.



Il Centrodestra, in particolare la Lega e Fratelli d'Italia, sono convinti di poter davvero vincere 5 a 1 (Valle d'Aosta esclusa, dove si vota con il proporzionale). L'unica Regione dove, parlando con i deputati e i senatori del Carroccio e del partito di Giorgia Meloni, la partita sembra persa e le chance sono quasi nulle è la Campania.

In Veneto sembra proprio che non ci sia partita. Il Centrodestra è convinto che la riconferma di Luca Zaia sia sicurissima. E anche nel Centrosinistra e nel Pd affermano che si tratta di una partita impossibile. Dal quartier generale del Governatore uscente sono sicuri di raggiungere e superare addirittura il 75% e qualcuno sogna l'80%. Fatto sta che l'unica vera incognita sembra la sfida interna tra la lista Zaia e la Lega Salvini premier, se il Carroccio risultasse secondo l'imbarazzo sarebbe inevitabile per il leader leghista.

Anche in Liguria il Centrodestra è sicuro della vittoria e della riconferma di Giovanni Toti, anche se non con le proporzioni di Zaia in Veneto. Ferruccio Sansa, candidato del Pd e dei 5 Stelle (la Liguria è l'unica Regione dove la maggioranza di governo si presenta unita) spera ancora nel colpaccio, ma dietro le quinte gli stessi Dem parlano di missione quasi impossibile. La Lega è convinta di confermarsi primo partito, non solo della coalizione di Centrodestra ma anche della Regione.

Nelle Marche è fortissimo l'ottimismo nel quartier generale di Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d'Italia e candidato del Centrodestra. L'impressione, parlando con gli esponenti del Cdx, è che la vittoria sia davvero a portata di mano. Maurizio Mangialardi, sindaco uscente di Senigallia per il centrosinistra che da cinquant'anni governa a Palazzo Raffaello, non si scoraggia, anche se a destra l'ottimismo è cresciuto negli ultimi giorni.

In Puglia si conferma il crescente ottimismo nello staff di Raffaele Fitto, europarlamentare di Fratelli d'Italia e candidato del Centrodestra unito. Nella Lega si dicono certi della vittoria con il Carroccio che si giocherebbe il primo posto come forza politica regionale con il Pd e il Movimento 5 Stelle. Il presidente uscente Michele Emiliano spera ancora nel voto disgiunto da parte di una fetta di grillini, che però sono molto concentrati sulla candidatura di Antonella Laricchia. I 5 Stelle ritengono che in Puglia si possa registrare il risultato migliore di queste Regionali (insieme alla Campania), sia come candidata alla presidenza sia come lista, e questo non gioca a favore di Emiliano.

In Toscana la situazione, stando alle 'expectations', tutto è aperta, anche se il Centrodestra è anche qui ottiista. Il Pd e i renziani di Italia Viva sperano che alla fine Eugenio Giani vinca, sulla falsariga di come è finita a gennaio in Emilia Romagna. Ma un crescente ottimismo si registra nella Lega che candida l'europarlamentare ed ex sindaco di Cecina Susanna Ceccardi. Non a caso venerdì 18 settembre Matteo Salvini chiuderà la campagna elettorale proprio in Toscana, dove un eventuale successo del Centrodestra potrebbe essere devastante per il Pd e forse anche per il governo. L'impressione è che la zona di Firenze e Prato sia a favore di Giani mentre la Ceccardi sia forte soprattutto sulla costa tirrenica. Altra sfida avvincente, con l'ottimismo che aumenta tra i leghisti.

La Campania è l'unica Regione dove il Centrodestra, salvo improbabili colpi di scena, sa perfettamente che la sfida è difficilissima. Il carismatico presidente uscente Vincenzo De Luca appare davvero molto forte, anche se la candidatura della 5 Stelle Valeria Ciarambino potrebbe disturbare. In Forza Italia, partito che esprime il candidato del Centrodestra, ancora sperano in un recupero sul rush finale di Stefano Caldoro, ma nella Lega e in Fratelli d'Italia le speranze di vittoria sono davvero pochissime.

In Valle d'Aosta, dove si vota con il sistema proporzionale, il Centrodestra si presenta diviso: la Lega corre da sola mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia si presentano con una lista unitaria. Il Pd è in campo con il Progetto Civico Progressista senza alcuna alleanza con il M5S. Da vedere chi sarà la prima forza della Regione che poi, probabilmente, stringerà accordi con uno o più partiti autonomisti.