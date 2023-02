Elly Schlein sfida Giorgia Meloni: "Saremo un bel problema per il Governo"

Pd, Elly Schlein: "Il governo difende gli squadristi, non passeranno"



“Voglio ringraziare il segretario uscente Enrico Letta, che ho sentito poco fa e a tutta la segreteria. Domani ci accorderemo per il passaggio di consegne. Ringrazio tutti gli iscritti, i volontari e il mio staff, senza il quale non ce l'avrei fatta", ha detto Elly Schlein dopo la vittoria delle primarie. “Ricostruire fiducia e credibilità dove si è spezzata oggi. Non tradire mai questa fiducia”. Lo ha detto Elly Schlein, parlando al comitato elettorale dopo la vittoria alle primarie del Pd.

“Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l'opposizione in Parlamento e in tutto il Paese a difesa dei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere”. Lo ha detto Elly Schlein, parlando al comitato elettorale dopo la vittoria alle primarie del Pd.

Pd: Schlein, mandato chiaro a cambiare davvero

"Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi. E' un mandato chiaro a cambiare davvero”. Lo ha detto Elly Schlein, parlando al comitato elettorale dopo la vittoria alle primarie del Pd. Dedico questa vittoria a donne e giovani.