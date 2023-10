Emergenza Gaza, l'appello di mille sanitari italiani a Meloni e von Der Leyen

Guerra Israele-Hamas: "Stop al massacro a Gaza". Raccolte mille firme per l'azione umanitaria

Negli ultimi giorni si è mosso un appello da parte degli operatori sanitari italiani, che chiedono con estrema urgenza di intervenire nell'attuale guerra tra Israele e Hamas. In meno di 24 ore, il numero dei sanitari che hanno aderito all'appello "Fermare il massacro a Gaza" è più che raddoppiato, raggiungendo attualmente un totale di 1.072 firmatari. L' appello è stato inviato sia alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Tra i firmatari figurano medici, infermieri, psicologi e professionisti della riabilitazione, provenienti da diverse specializzazioni, uniti dalla volontà di attirare l'attenzione sulla crisi senza precedenti che sta attualmente sconvolgendo la Striscia di Gaza. L'elenco dei firmatari è in costante aggiornamento ed è parzialmente riportato in calce a questo comunicato.

La Striscia di Gaza è attualmente teatro di continui e indiscriminati attacchi da parte dell'esercito israeliano, i quali stanno mettendo a serio rischio la vita e la salute di migliaia di persone. Questi attacchi hanno non solo causato un numero crescente di vittime civili, ma hanno anche compromesso gravemente le strutture ospedaliere della regione, rendendo l'accesso alle cure mediche non più possibile.

In aggiunta a questa situazione drammatica, la popolazione della Striscia di Gaza è afflitta da un blocco totale che impedisce l'accesso a risorse vitali come acqua, elettricità, cibo e carburante. Questa situazione ha portato la regione sull'orlo di una catastrofe umanitaria, mentre il silenzio della comunità internazionale è assordante.In questo contesto critico, gli operatori sanitari italiani desiderano esprimere la loro profonda preoccupazione e chiedere con estrema urgenza al Governo Italiano e all'Unione Europea di intervenire immediatamente per porre fine agli attacchi indiscriminati dell'esercito israeliano contro la popolazione civile e stabilire corridoi umanitari sicuri che consentano l'evacuazione dei civili in pericolo e l'accesso al materiale medico necessario per garantire assistenza sanitaria vitale nella Striscia di Gaza.

L'appello

Siamo un gruppo di operatori sanitari profondamente preoccupati e indignati per il silenzio delle nostre istituzioni e della nostra politica, per l’unilateralità mediatica riguardo a ciò che sta accadendo da una settimana in Medio Oriente. Oggi, nella Striscia di Gaza, siamo di fronte a una catastrofe umanitaria senza precedenti. La popolazione civile sta subendo gli orrori di massicci e indiscriminati bombardamenti perpetrati dall'esercito israeliano. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute palestinese, ad oggi si contano 1.799 morti, tra cui 583 bambini e 351 donne, mentre i feriti sono 7.388, di cui 1.901 bambini e 1.185 donne. Questi devastanti attacchi hanno portato gli ospedali sull'orlo del collasso (mancano forniture mediche di base, scorte di ossigeno, posti di terapia intensiva, ect), impedendo loro di far fronte all'afflusso incessante di pazienti feriti e di sfollati in cerca di rifugi sicuri. Inoltre, secondo le informazioni fornite da UNFPA, all'interno della Striscia di Gaza attualmente si trovano circa 50.000 donne incinte, le quali purtroppo non sono in grado di accedere ai servizi sanitari essenziali. Di queste, circa 5.500 donne si preparano a dare alla luce un figlio nel corso del prossimo mese, generando una media di 166 nascite al giorno. Tutto ciò avviene in condizioni di accesso inadeguato all'assistenza sanitaria e persino all'acqua pulita. Le condizioni attuali sono severamente aggravate da 16 anni di quasi completo assedio dell’enclave palestinese che impedisce un sufficiente e dignitoso flusso di materiale sanitario, equipaggiamento e quindi il funzionamento adeguato delle strutture sanitarie e degli ospedali anche in tempo di pace.

L’attuale drammatica condizione è il risultato diretto del blocco totale imposto dal governo israeliano a partire dal secondo giorno dell'attuale conflitto. L'ONU e Amnesty International hanno chiaramente dichiarato che tale decisione non solo viola il diritto internazionale, ma costituisce un crimine di guerra. Questo blocco costringe la popolazione civile a vivere in condizioni igienico-sanitarie al di sotto di ogni accettabile dignità umana. Testimonianze dirette hanno mostrato come, per esempio, le persone siano costrette a bere acqua non potabile, originariamente destinata ai servizi igienici, in mancanza di alternative.

Inoltre, la mancanza di elettricità e carburante per attivare i generatori di elettricità mette a serio rischio la vita dei feriti, aggravando ulteriormente una situazione già estremamente critica. I continui e indiscriminati bombardamenti contro la popolazione civile distruggono case, scuole, campi rifugiati e ospedali, creando una spirale di violenza senza fine. L’attuale completo blocco rischia di privare la popolazione di acqua e cibo essenziali per la sopravvivenza nel sud della Striscia di Gaza e di uccidere sotto i bombardamenti la popolazione del nord impossibilitata all’evacuazione.

In data odierna l'esercito israeliano ha ordinato a più di un milione di persone nelle zone settentrionali e centrali di Gaza di evacuare le proprie case, scuole e ospedali per spostarsi verso il sud della Striscia. Questa richiesta è stata fortemente contestata dalle Nazioni Unite e dalle più importanti organizzazioni umanitarie, in quanto non solo viola il diritto internazionale, ma mette anche a rischio la vita di pazienti vulnerabili ricoverati negli ospedali della zona settentrionale e centrale, e, più in generale, della popolazione civile a causa della mancanza di mezzi di trasporto per l’evacuazione, destinazioni sicure e assistenza medica. Inoltre, l’esercito israeliano non ha garantito alcuna sicurezza nell’operazione di evacuazione, né nessuna certezza che i profughi in movimento non vengano colpiti indiscriminatamente durante la fuga. Sottolineiamo che corridoi umanitari dovrebbero garantire, previo un necessario cessate il fuoco, l’ingresso di beni di prima necessità, materiale medico e di soccorso e non l’esclusiva evacuazione di masse umane in movimento.

Siamo profondamente sconvolti e preoccupati dalla tragica e brutale perdita di vite umane a causa dei massicci attacchi in corso a Gaza e condotti dalle forze militari Israeliane. Questa situazione richiede una risposta urgente perché stiamo assistendo ad una vera e propria catastrofe umanitaria, alla violazione dei diritti basici dei civili secondo la Convenzione di Ginevra. Pertanto, ci appelliamo con forza e determinazione alle nostre istituzioni locali e Nazionali affinché esercitino pressione per mettere fine alla perpetrazione di violenze indiscriminate contro civili inermi che risulta in una vera e propria punizione collettiva. Chiediamo pertanto al Nostro Governo e all'Unione Europea che facciano tutti gli sforzi necessari per fermare la strage di civili.

Sollecitiamo con urgenza l’immediata creazione di corridoi umanitari sicuri che consentano alle persone di spostarsi verso luoghi di protezione. Questa misura è dovuta dall’esercito israeliano e vitale per salvare vite umane e alleviare la sofferenza delle persone coinvolte in questa crisi.

Infine, ribadiamo l'importanza del totale rispetto della Convenzione di Ginevra e del diritto internazionale. Queste norme sono fondamentali per proteggere i diritti umani e la dignità delle persone coinvolte in conflitti armati ed è un dovere imprescindibile sia morale che militare dell’esercito israeliano.

L’attuale catastrofe umanitaria richiede una risposta immediata, irrinunciabile e doverosa per proteggere la vita e la dignità di tutta la popolazione di Gaza a rischio costante della propria vita.

Le firme

1 Veronese Guido, Psicologo E Psicoterapeuta, Professore Associato Di Psicologia Clinica e di Comunità Universitaâ Di Milano-Bicocca

2 Agnoletto Vittorio, Medico, Università Di Milano Medicina Democratica

3 Alhourani Haitham, Medico, Università Di Genova

4 Fiscone Chiara, Psicologa, Università Di Genova

5 Abbinante Crescenza , Medico Bari

6 Abd Elaal Sef Elislam Elsaid, Infermiere,

7 Abramini Marianna ,Neuropsicomotricista,Sondrio

8 Abrigo Laura,Fisioterapista e Osteopata,Torino

9 Accogli Iuri, Infermiere,

10 accordino marcello,chirurgo roma

11 Adamo Lucrezia, Psicologa Psicoterapeuta, Ti Ascolto Aps Bologna

12 Addamo Gianfranco ,Medico Imperia

13 Adnan Tarawneh, Medico,

14 Aggradi Carla Ferrari, Psichiatra, Brescia. Presidente Forumsalutementale Nazionale Aps. Presidente Ass. Marcocavallo Brescia.

15 Agliano’ Mariastella,Medico di medicina generale Torino

16 Agnetti Germana, Psichiatra psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia IRIS

17 Agnoletto Mariagiulia, Psichiatra,

18 Aiello Veronica,Psichiatra,Genova

19 Albani Simona, Infermiere,

20 Alberghini Lucia, Farmacista – Ausl Di Bologna,

21 Alberti Maria Rachele ,Infermiere Genova

22 Albini Donatella, Medica, Centro Studi E Informazione Sulla Salute Di Genere

23 Alecci Maria ,Infermiera Monza

24 Alessandra Abbassi ,Infermiera di famiglia Prato

25 Alessandra Scontrini,Medico,Roma

26 Aliberti Fiorentina, Oss ,

27 Allegrini Francesco,Infettivologo Forli

28 Altavilla Fernanda,Dirigente medico in radiodiagnostica,Roma

29 Ama Ruggero, Anestesia E Rianimazione 118, Trieste

30 Ambreck Emanuela, Farmacista ,

31 Amini Martina,Medico Anestesista Rianimatore Milano

32 Ancona Giuseppina ,Psicoterapeuta,Agrigento

33 Ancona Anna Maria, Psicologa Psicoterapeuta, Psicoanalista Ferrara

34 Annunziats Pino,Medico,Matera

35 Ansaldo Cristiana, Infermiera,

36 Anselmino Arianna,Fisioterapista,TO

37 Antola Nicola ,Farmacista Genova

38 Aodi Foad ,Presidente Amsi(Associazione medici di origine straniera in Italia) e UMEM(Unione medica euro mediterranea) e presidente della Co-mai(Comunità del mondo arabo in Italia) e Docente a contratto Universitario Tor Vergata ,Roma

39 Arcangeli Francesca,Medico,Terni

40 Arculeo Pietro,Biologo Palermo

41 Aresi Anna Teresa, Infermiera Vergiate,

42 Argnani Giovanna, Farmacista, Ravenna

43 Arigoni Lidia Elena, Psicologa Clinica, Psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana

44 Armaroli Maria Angela, Medico Fisiatra Presso Ausl Ravenna,

45 Arnaboldi Lorenza,Pediatra Roma

46 Arnoletti Elena Maria, Medico Ginecologo,

47 Artioli Carlo, Educatore, Bologna

48 Artoni Cecilia,medico Mantova

49 Ashiku Gjyle,Medico chirurgo,Genova

50 Aspide Raffaele,rianimatore,bologna

51 Assennato Lucilla, Tnpee,

52 Assogna Martina,Neurologo

53 Asti Edoardo, Odontoiatra,

54 Augurati Barbara, Infermiera

55 Azzarà Gianmatteo, Cardiologo / Cardiochirurgo ,

56 Baccetti Sonia,Medico, cooperazione sanitaria internazionale l,Firenze

57 Bachetti Cristina ,Medico cardiologo Bologna

58 Bacigalupo Daniela, Oss

59 Baiano Rossella ,Ostetrica Bologna

60 Baldassarre Beatrice Patrizia ,Psicoterapeuta

61 Baldini Ambra, Infermiera, Direzione Generale Della Persona Salute E Welfare Regione Emilia-Romagna

62 Baldino Nadia,Oss,Genova

63 Balduzzi Lia,Medico di Medicina Generale,Genova

64 Ballardini Enrica, Medico, Lugo Ravenna.

65 Ballarini Patrizia,Psicologa,Bologna

66 Ballotti Sara, Psicologa Psicoterapeuta, Ti Ascolto Aps Bologna

67 Bandinu Cristina,Infermiera,Monza

68 Baratta Chiara, Oss,

69 Barba Enrico ,Operatore sociale Gorizia

70 Barbarini Giorgio, Infettivologo Policlinico S.Matteo Pavia,

71 Barbarino Serena Maria, Infermiera,

72 Barbato Angelo, Psichiatra, Istituto Mario Negri Milano

73 Barbic Franca, Medico, Milano

74 Barbieri Alberto ,Medico, psicoterapeuta,Roma

75 Barbieri Andrea, Aou Di Modena Policlinico,

76 Barbieri Daniela, Medico Cardiologo Varese,

77 Barbieri Giorgio,Medico di Medicina Generale Monza e Brianza

78 Bardesono Chiara,Medicina Generale ,Torino

79 Bardi Maurizio ,Medico,Milano

80 Bardi Elisa,Psicologa Modena

81 Barnaba Laura,Psicologa,Roma

82 Barolo Lorenzina, Psicoterapeuta.,

83 Bartoli Cecilia,psicoterapeuta,roma

84 Bastianello Matilde, Dirigente Medico,

85 BATTAGLIA GIANN,EX SENATORE DELLA REPUBBLICA RAGUSA

86 Battisti Omar,Psicoterapeuta, Educatore,

87 Beatrice Forni, Educatore Professionale,

88 Bedini Sara, Psicologa,

89 Beghe’ Andrea,Infermiere,Milano

90 Bellagamba Elisabetta,Psicologa-Psicoterapeuta,Arezzo

91 Bellettini Lidiana, Medico, Ginecologa Bologna

92 Belli Eleonora,Psicologa,

93 Belli Francesca, Psicologa, Psicoterapeuta Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

94 bellini tommaso,infermiere,verona

95 Bellotti Paola,Infermiera Savona

96 Benenati Irene, Psicologa E Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

97 Benin Daniela, Logopedista,

98 Benini Laura,Psicologa ,Bologna p

99 Bergamini Mauro,Medico,Torino

100 Bernazzani Cristina,O.S.S. Lecco

101 Bersani Maria, Pensionata, Ex Educatrici Ed Ex Infermiera Professionale

102 Bertacco Roberta ,Infermiera Varese

103 Bertini Marilena, Ematologa,

104 Berton Maria Cristina, Psicologa,

105 Bertonati Sara, Infermiera,

106 Bertoni Maria Angela,Medico psichiatra,Udine

107 Bessone Matteo, Psicologo, Ti Ascolto Aps Torino

108 Bettega Donato ,Medico Lecco

109 Biancardi Marco, Medico Internista Ospedale San Carlo Milano, Ora In Pensione. Medico Volontario Associazione Naga

110 Bianchetti Filippo, medico di base in pensione, Varese

111 Bianchi Elisabetta,Psicologa, psicoterapeuta,Como

112 Bianchi Enrica,Responsabile Consultorio Familiare Il Mandorlo Lodi

113 Bianchi Enzo, Operatore Socio Assistenziale Asa,

114 Bianchi Ezio, Operatore Socio Assistenziale ASA.

115 Bianchi Federico, Medico Di Base,

116 Bianco Giovanna, Psicologa Psicoterapeuta, Emergency Ngo

117 Biella Federica, Psicologa,

118 Biella Paolo, Fisioterapista , Gom Niguarda

119 Biondo Stefania, Medico Geriatra Firenze,

120 Bione Sabrina,Socio operatore sanitario,Genova

121 Bisello Silvia, Specialista In Radioterapia Oncologica , Azienda Ospedaliero-Universitaria Delle Marche

122 Bisio Matteo,Infermiere ,Genova

123 Boccia Lorenza, Dirigente Medico Cml Inps Bologna, Medico Legale

124 Bocus Francesca,Infermiera,Milano

125 Boito Paola, Infermiera,

126 Bolberti Vera, Psicologa E Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

127 Bonfiglio Daniele, Specialista In Medicina Interna,

128 Bordo Francesco ,Medico ,Genova

129 Bordonaro Marco, Infermiere,

130 Borghi Athos,Medico,Modena

131 Borgonovo Flavia ,Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva ,

132 Borsari Daniela ,Psicologa Psicoterapeuta ,Milano

133 Borsi Danila,Infermiera Sondrio

134 Bortolini Benedetta, Infermiera, Ospedale Sant’orsola Bologna

135 Bosisio Marina, Medico Di Medicina Generale,

136 Botta Sarah, Tnpee,

137 Braccia Arianna,Neurologo,

138 Bracone Anna Maria,Pediatra in pensione,Cuneo

139 Brambilla Carlo ,Medico Pediatra ,Milano

140 Brambilla Rossella, Infermiera, Istituto Nazionale Tumori Milano

141 Brancatella Rosa,Medico e Psicoterapeuta,Roma

142 Brandi Nadia, Logopedista ,

143 Brasesco Pier Claudio ,Direttore Sanitario RSA Genova

144 Brasesco Martina,Medico Genova

145 Bregantin Antonella, Assistente Sociale ,

146 Bresciani Angela, Neuropsichiatra Infantile, Psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana

147 Bresesco Martina, Medico,

148 Bresesco Pier Claudio, Medico,

149 Brigonzi Paolo, Psicologo, Psicoterapeuta Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

150 Broccolo Angelo,MEdico medicina generale(MMG),Cosenza

151 Brondin Manuela Carla, Tnpee,

152 Bruneo Barbara, Psicologo Psicoterapeuta, Csmh

153 Bruner Vincenzo, Dirigente Medico Uoc Malattie Infettive Ed Infezioni Sistemiche Dell’immunodepresso,

154 Brunini Maria Rosa, Assistente Sanitaria, Ausl Di Bologna

155 Brusarosco Alessandra ,Psicoterapeuta ,

156 Brussi Valentina,Medico igienista Udine

157 Bucchino Gino,Salute Internazionale,Firenze

158 Bufalini Annamaria, Infermiera,

159 Buffon Veronica, Operatrice Sanitaria E Ricercatrice Hamad Bin Khalifa Universit,

160 Buglione Tatjana,Psicoterapeuta Roma

161 Buonocore Giovanna, Infermiera

162 Burdin Esther, Ostetrica, Milano

163 Burzio Valentina, Pediatra, Ospedale Maggiore Della Carità Di Novara

164 Buzzetti Serena ,infermiera ,Milano

165 Cabano Rita,Medico Pediatra,PAVIA

166 Cabona Igor, Infermiere,

167 Cagioli Sabrina,Medico radiologo,Roma

168 Cagnazzo Clara, Studentessa Di Medicina E Chirurgia, Università Degli Studi Di Firenze

169 Caiazza Crescenzo, Infermiere Emergency Ngo,

170 Calabrese Giorgio,Anestesista e Rianimatore,Genova

171 Calaciura Francesca,Medico Specialista Endocrinologia,Catania

172 Calandra Buonaura Pierluigi ,Medico radiologo ,Modena

173 Calbi Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

174 Caldiroli Marco, Tecnico Della Prevenzione,

175 Caliandro Rosa Maria, Medico in pensione, Medicina Democratica Sardegna

176 Caligaris Silvio, Medico Infettivologo E Pediatra ,

177 Calioni Bembo Francesca,Psicoterapeuta SIPP,Bergamo

178 Calleri Wilma,Ex- biologa,Torino

179 Calvi Pierluigi ,Medico in pensione Savona

180 Calzoni Daniela ,Psicoterapeuta e antropologa Brescia

181 Camandona Franco,Medico ,Genova

182 Camboa Pierluigi, Operatore Sanitario E Responsabile Di Medis (Scuola Di Formazione Internazionale In Maxi-Emergenze E Disastri) Per La Puglia,

183 Camia Michela, Psicologa Psicoterapeuta, Azienda Ospedaliera Universitaria Di Modena

184 campagnolo daniela,psicologa LA SPEZIA

185 Campajola Serenella, Educatrice Professionale, Servizi Educativi Emily Gould Firenze

186 Campanella Eugenia, Psicologa, Università Degli Studi Milano-Bicocca

187 Campiotti Marta,Ostetrica,

188 Camplone Ilaria, Medico Di Sanità Pubblica, Direttrice Di Distretto Ausl Bologna

189 campogrande mario,Medico Ginecologo Torino

190 Canepa Enrico, OSS

191 Canestrelli Giuseppa, Medico,

192 Cangi Roberta, Infermiera,

193 Canzian Roberta ,Fisioterapista ,Treviso

194 Capato Luca,Medico specializzando in Pediatria Padova

195 Cappuccio Elisa ,Medico specializzando ,Genova

196 Caputo Francesco, Psicologo E Psicoterapeuta,

197 Capuzzi Paolo,Dirigente Medico Torino

198 Cara Cecilia ,Sanitario Pordenone

199 Caramelli Riccardo,Dirigente Medico Firenze

200 Carattino Davide, Psicologo,

201 Carbonelli Annarosa,Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva,Lecco

202 Carboni Paloma,Medico specializzando Artid ,Perugia

203 Carbotti Graziana, Infermiera ,

204 Cardini Massimo, Educatore Professionale, Fondazione Irccs San Gerardo Monza

205 Carducci Simona ,Educatrice Cosenza

206 Careddu Anche Rita, Medico,

207 Carisi Cristina, Psicologa Psicoterapeuta Infantile,

208 CARLETTI PATRIZIA,MEDICO,ANCONA

209 Carnevale Francesco,Medico del lavoro,Firenze

210 Carpanese Stefania,Infermiera Vulnologa Novara

211 Carriero Mariarita, Medico,

212 Cartosio Igor,Infermiere Genova

213 Caruso Claudia, Medico Chirurgo,

214 Casa Giovanni,Infermiere,L’Aquila

215 Casari Federica ,Psicologa Psicoterapeuta, TiAscolto APS,PAVIA

216 Casati Valter, Medico Anestesista

217 Casella Marta, Infermiera Pediatrica,

218 Cassani Daniela, Nefrologa In Pensione,

219 Cassi Moira,Infermiera ,Bergamo

220 Cassinelli Gianluca,Dirigente Medico di Pronto Soccorso ,Genova

221 Cassoni Evita,Medico psicoterapeuta Pavia

222 Castellari Lorena, Fisioterapista, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano

223 Castellari Marta,Infermiera,Bologna

224 Castelli Beatrice,Fisioterapista,Mb

225 Catellani Stefano ,Medico psichiatra e psicoterapeuta ,Bologna

226 Cattaneo Adriano, Epidemiologo ,

227 Cavalli Enrico,Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica Brescia

228 Cavallo Anna,Infermiere,BARI

229 Cavazza Gabriele,Medico sanità pubblica,Bologna

230 Cavazzoni Federica, Psicologa E Ricercatrice, Università Di Milano-Bicocca

231 cavestro maria cristina,logopedista in pensione

232 Ceccarelli Michele,Ortopedico,Genova

233 Ceccarini Boris,Psicoterapeuta,Genova

234 Celentani Barbara, Psicologa Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

235 Celli Chiaretta ,Psicologa/ psicoterapeuta Novara

236 Ceriani Ileana ,Paramedica Varese

237 Cernicchiaro Marcella, Psicologa Psicoterapeuta, Ti Ascolto Aps Torino

238 Ceroni Rita,Psicologa psicoterapeuta Ravenna

239 Cerri Giulia, Tnpee ,

240 Cerruti Daniela , Medico Gianluigi Persico Medico

241 Cerruti Matteo, Infermiere

242 Cesana Silvia, Logopedista,

243 Ceserani Norberto, Medico Asst Lodi,

244 Chant Rachel, Infermiera,

245 Charpentier Mora Simone, Psicologo E Psicoterapeuta,

246 Chessa Sara, Infermiera,

247 Chiaffarino Francesca, Ricercatrice Sanitaria, Fondazione Irccs CÃ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano

248 Chiappero Paolo,Psicoterapeuta, sociologo,Genova

249 Chiappori Matteo, Medico,

250 Chiarlone Maura,Psicoterapeuta,Savona

251 Chiesa Roberta, Infermiera ,

252 Chinali Irene ,Infermiera ,Milano

253 Chini Paola, Ostetrica, Bologna

254 Ciambra Debora, Terapista Occupazionale,

255 Cianflone Simona,Educatrice professionale Catanzaro

256 Ciaramella Stefano,Ottico Monza e Brianza

257 Ciardi Annalisa,Psicologo,Napoli

258 Ciccone Carlaeleonora, Medico Chirurgo Ginecologa,

259 Cicognani Alice,Medica,Ravenna

260 Cileni Roberta ,Infermiera Genova

261 Cimino Antonino, Medico Diabetologo Ospedale Di Desenzano Dg,

262 Cinque Annagloria,Assistente sociale, mediatrice familiare ora in pensione. Psicologa Milano

263 Cioffi Carla, Odv Lazio Psicoterapeuta,

264 Ciotta Marta, Ostetrica ,

265 Ciraolo Daniela ,Fisioterapista ,Genova

266 Cirillo Eleonora, Infermiera,

267 Cislaghi Cinzia Maria, Assistente Sociale Specialistaordine Degli Assistenti Sociali Lombardia ,

268 Ciuffreda Matteo,Dirigente Medico Cardiologia,Verona

269 Clerici Mariachiara,psicologa,Bergamo

270 Cocco Laura, Fisioterapista, Vicenza

271 Cocco Nicola, Medico Infettivologo Penitenziario, Asst Santi Paolo E Carlo Milano Società Italiana Di Medicina Delle Migrazioni (Simm)

272 Codazzi Emanuele ,Educatore Professionale Bergamo

273 Coen Delia Lidia, Psicoterapeuta, Ex Fbf- Sacco ( Pensionata Da 3 Mesi)

274 Cogliati Chiara, Medico, Ospedale L Sacco E Università Degli Studi Di Milano.

275 Colantoni Ernesta ,Infermiere,Milano

276 Colardo Maria Ernestina ,Medico odontoiatra Savona

277 Colimberti Domenico, Medico ,

278 Collura Andrea,Infermiere ,Genova

279 Colombo Petra,Psicologa Psicoterapeuta – specializzata in clinica dell’età evolutiva ed EMDR,Parma

280 Colombo Eli, Medico Ginecologo,

281 Colosimo Laura, Infermiera

282 coluccia pierpaolo,dirigente sanitario roma

283 Conca Francesca,Ostetrica,

284 Confalonieri Caterina, Infermiera Professionale,

285 Confalonieri Lorena, Fisioterapista ,

286 Confalonieri Paolo, Neurologo,

287 Consolaro Alessandra Maria,Psicologa,Como

288 Consoli Giulio, Psicologo, Psicoterapeuta Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

289 Conti Alessia, Psicologa, Psicoterapeutalombardia

290 Coppola Ilaria, Psicologa,

291 Corbella Daniela,Medico chirurgo, pediatra,Milano

292 Corrao Fortunato, Infermiere,

293 Cortesi Maria Francesca,psicologa,BG

294 Corti Elena, Infermiera,

295 Cossu Francesco,Infermiere Va

296 Costa Matteo, Infermiere,

297 Costantini Massimo, Medico, Ricercatore Int Milano

298 Cottatellucci Tullio, Medico Di Medicina Generale, Ats Città Di Milano

299 Cravet Elena, Psicologa,

300 Crisanti Camilla,Medico,Milano

301 Cristiano Stefano,Sindacalista,

302 Cristoffanini Giovanni ,Infermiere ,Milano

303 Cristofolini Flavia,Psicologa ,Brescia

304 Crivelli Enrica, Psicologa Infantile,

305 Cro Francesco,Psichiatra,Viterbo

306 Crudeli Elena, Medico Cardiologo, Ospedale S Maria Annunziata Firenze

307 Cuniberti Fabrizio,operatore in Carcere e dei servizi a Bassa Soglia Perugia

308 Curlo Attilio, Oss,

309 Cursi Antonella,Medico,Roma

310 Curti Alessandra,Pensionato medico Torino

311 Cutini Maria Anita, Ostetrica In Pensione, Bologna

312 D’Ambrosi Matilde,Studentessa laureanda in medicina,Firenze

313 D’Angelo Giovanni ,Medico di Medicina Generale ,Milano

314 Da Mosto Delia,Medica

315 D’agostino Maria Grazia ,Ostetrica coordinatrice Messina

316 Dal Cin Giulia,Fisioterapista ,Treviso

317 Dal Cin Stefano, Medico Anestesista Rianimatore, Azienda Ospedaliera Di Padova

318 D’Amato Ilaria,Collaboratrice professionale di ricerca sanitaria,Lecco

319 D’Ambrosio Giulia, Medico,

320 Damiani Gianfranca, Medico,

321 Dante Ivan, Infermiere,

322 Danzi Duccio ,Ex delegato Croce rossa internazionàle Ticino Svizzera

323 D’Ari Sofia,Psicologa,

324 Dattola Roberto,Medico Neurologo Messina

325 De Bettin Chiara,Infermiera Firenze

326 De Blasio Venere,Infermiera Benevento

327 De Caroli Laura,Counselor,Milano

328 De Cesaro Franca, Psicologa Psicoterapeuta,

329 De Coro Alessandra ,Psicologa psicoterapeuta Associazione Italiana Psicologia Analitica Roma

330 De Donatis Vincenzo,Medico in pensione,Forlì-cesena

331 De Filippi Susanna, Psicologa, Psicoterapeuta Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

332 De Gregorio Marianna ,Medico di medicina generale specializzando in psichiatria ,Messina

333 De Marchi Mario,Medico Genetista a Orbassano (TO), ora in pensionek Torino

334 De Martini Alberto, O.S.S,

335 De Paoli Elisa,Infermiera Varese

336 De poli Silvia,Medico chirurgo,Milano

337 De Santis Francesca, Psichiatra Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

338 de Simone Giovanni , Medico, Università di Napoli Federico II, Napoli

339 De Tommaso Cristina, Dirigente Medico Radioterapia Ospedale Antonio Perrino (Brindisi),

340 De Toni Pamela, Medico,

341 Del Serto Antonietta, Ostetrica In Pensione, Bologna

342 del Vecchio Stefania,Medico Genova

343 Della Santa Fulvia, Infermiera

344 Dellacasa Chiara, Infermiera,

345 Delli Santi Antonio, Infermiere, Asl Brindisi Puglia

346 Dell’olio Anna,Operatrice Socio Sanitaria,Rimini

347 Dell’Oro Gian Battista,Infermiere,Lecco

348 Dentizzi Cosimo, Medico Geriattra Docente Unimol,

349 Deseri Giulia,Operatrice sociale Genova

350 Desti Mario, Medico ,

351 Devescovi Antonella ,Medico di medicina generale,

352 Di Caccamo Patrizia,Odontoiatra Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Rm

353 Di Chiara Alessia, Midwife,

354 Di Cola Angela,Infermiera,Genova

355 Di Francesco Chiara,Pediatra di famiglia Varese

356 Di Francia Serena ,Psicoterapeuta,Torino

357 Di jorgi Margherita ,Medico Genova

358 Di Luca Emidio, Infermiere Strumentista Presso La Ausl 4 Di Teramo.,

359 Di Ludovico Claudia,Medico specializzando Napoli

360 Di Maro Giosue’,Dirigente Medico,Napoli

361 Di Martino Alessandro, Infermiere,

362 Diana Giuseppe, Chirurgo Generale ,

363 Dibenedetto Clara,Medico,Milano

364 Dichiara Giulia, Infermiera,

365 Dominioni Cecilia, Infermiera,

366 Donatini Lucia,medico,milano

367 Dondero Maura,Medico,Genova

368 Donnini Daniela, Infermiere Deu E Ex Infermiere Emergency,

369 Del Vecchio Riky Angelo,Vice-Presidente SIISCOF – Società Italiana Infermieri Specialisti in Comunicazione e Formazione Foggia

370 Dova Barbara,Operatore socio sanitario ,Ge

371 Dubosc Fabrice,Psicoterapeuta ,Milano

372 Duca Marco,Educatore,Sondrio

373 Edera Lorenzo ,Assistente sociale Pavia

374 Elia Antonio Emanuele ,Medico,Milano

375 Elkoush Aya,Medico, specializzanda in Neurologia Milano

376 Elli Daniela,pediatra di famiglia,Como

377 Epifania Anna, Medico Anestesista Policlinico Umberto I Roma,

378 Escher Matteo,Infermiere ,Genova

379 Fabbi Martina, Medico ,

380 Fabris Silvia ,Psicologa,

381 Fabris Tommaso, Dirigente Medico, Uoc Cardiologia Aou Padova

382 Fadda Angela Rita,psicologa psicoterapeuta,Trento

383 Faggin Federico ,Fisioterapista Padova

384 Falchi Maura,Psicologo,Nuoro

385 Falchi Rossella,Infermiere,Genova

386 Falzetti Luigi, Medico, Bologna

387 Fangano Giulia,Medico,

388 Fasano Anelinda, Psicologa Psicoterapeuta Psicoanalitica, Amhppia-Efpp

389 Favara Micol,Infermiera,

390 Favaro Monica,Infermiera,Milano

391 Fayoumi Ziad,Medico,Milano

392 Fazio Alessandro, Coordinatore Infermieristico,

393 Fazzini Myriam ,Educatrice professionale ,Varese

394 Fazzino Massimo, Infermiere,Genova

395 Ferfoglia Giuliana ,Medico internista ospedaliero in pensione,Torino

396 Ferliga Angela, Pediatra Brescia ,

397 Ferraccioli Monica,Psicologa – psicoterapeuta,Roma

398 Ferraioli Giovanna ,Medico universitario ,Milano

399 Ferrara Carlo,Dirigente medico veterinario,Caserta

400 Ferrara Enzo,Ricercatore ,Torino

401 Ferrari Rossana,Ostetrica Savona

402 Ferrari Susanna, Psicologa E Psicoterapeuta, Ti Ascolto Aps Torino

403 Ferretti Giovanni,Medico psichiatra,Como

404 Ferrigno Vincenzo ,Anestesista Messina

405 Ferruzza Emilia ,Psicologa Padova

406 Festari Lucrezia, Ostetrica,

407 Ficco Davide,Medico di Medicina Generale BA

408 Fidone Emiliano,Farmacista,Roma

409 Fiocchi Donatella, Psicoterapeuta Segretario Dell’associazione Aippi Milano,

410 Fiorenza Antonio, Infermiere,

411 Fiorenza Francesca, Infermiera,

412 Fiorio Giacomo, Infermiera, Emergency

413 Firenze Dario, Psicologo, Ti Ascolto Aps Milano

414 Firpo Emma, Medico,

415 Fiscone Cristiana,dottoranda presso ii Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna,Bologna

416 Flori Valeria,Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva ,Como

417 Floriani Chiara,Medico, Neuropsichiatra Infantile,Pisa

418 Florio Pasquale,Medico Emergenza Urgenza,Roma

419 Floris Maria Nunzia,Psicoterapeuta Varese

420 Focosi Astrid,Medico psichiatra,AN

421 Folentino Marta,Medico,Genova

422 Fontana Vittorio, Medico Ospedaliero, Monza

423 Fonzi Sergio, Medico Sanità Di Frontiera Varese,

424 Forini Simona,Educatrice professionale,Terni

425 Formisano Vincenzo, Direttore Uoc Chirurgia Generale Ospedale S. Giovanni Bosco, Asl Napoli 1 Centro

426 Fornelli Loredana,Medico legale,Modena

427 Foroni Luigi, Psicologo Psicoterapeuta, Società Psicoanalitica Italiana Bologna

428 Forte Viviana,Medico Cagliari

429 Fracassi Gabriele,Formatore pedagogista Biella

430 Francavilla Maria Carmen, Dirigente Medico Radioterapia Ospedale Antonio Perrino Brindisi,

431 Franzoni Raffaella,Infermiera pensionata Brescia

432 Frascaroli Amelia, Operatrice Sanitaria ,

433 FRATTINI Daniela,Pediatra,Milano

434 Frau Alessandra,Medico,Genova

435 Frediani Gianpaolo ,Coordinatore Infermieristico,Milano

436 Frediani Roberto ,Medico,Torino

437 Freyrie Alessandra, Medico Ematologo ,

438 Frigerio Marzia,Infermiere,Como

439 Frola Alessandro, Infemiere,

440 Fulle Massimiliano,Infermiere,Genova

441 Fumarulo Rosa, Psicologa,

442 Fusi Stefano,Responsabile attivita cooperazione,Firenze

443 Gabbrielli Clara, Fisioterapista ,

444 Gaetti Amelia,Psicologo psicoterapeuta,Lucca

445 Gaggiolo Michela, Infermiere

446 Gaidano Gianluca,Docente Universitario e Medico,

447 Galbiati Ombretta Francesca, Logopedista,

448 Galli Umberto ,educatore professionale,milano

449 Galli Jessica,Psicologa,Como

450 Galliani Elisa Maria, Psicologa E Ricercatrice Universitaria, Università Di Padova

451 Galliani Simonetta, Infermiera,

452 Gallo Luciana ,Biologa Milano

453 Gallucci Alessia,Fisioterapista Fermo

454 Galotti Agnese,Psicoterapeuta ,Genova

455 Galvani Silvia ,Psicoterapeuta ,

456 Gambardella Francesco ,Medico Genova

457 Gandolfo Costanza, Medico,

458 Garatti Elda Maria, Assistente Sociale Volontaria Sanità Di Frontiera Varese,

459 Garattini Siria Zelinda, Medico Del Lavoro,

460 Garberi Patrizia ,Psicoterapeuta traumatologa Cognitivo Comportamentale ,Livorno

461 Gardoni Anna,Assistente sociale,Milano

462 Garetti Gian Luca , Medico, Medicina Democratica.

463 Garghentino Rosaria Rita, Neuropsichiatra,

464 garramone alessia,dirigente medico,Potenza

465 Gatti Chiara, Psicoterapeuta, Candidata Alla Società Psicoanalitica Italiana Firenze

466 Gatto Virginia, Medico,

467 Gaudiano Carlo,medico rianimatore in pensione,Matera

468 Gavagni Valeria, Ginecologa, Ospedale Città Di Castello

469 Gazzetta Fiorella, Dottora, Presidente Associazione Sanità Di Frontiera Vares-Ets-Odv

470 Gelli Dania,Specializzanda di medicina d’urgenza Bologna

471 Gemmi Maria Cristina,Ostetrica,Reggio Emilia

472 Genimgnani Carla, Medico,

473 Gennaro Valerio,Medico epidemiologo Genova

474 Genovese Antonella ,Fisioterapista Torino

475 Gentile Giada,Oss,Genova

476 Gentili Caterina, Medico Anestesista Rianimatrice,Ospedale Di Orvieto Usl Umbria 2

477 Gentili Fabio, Medico Di Medicina Generale In Pensione, Medico Internista Bologna

478 Geries Caterina ,tecnico sanitario di radiolgia medica,Genova

479 Gerin Daniela,Ginecologa,Trieste

480 Gervasi Francesco, Dirigente Medico,

481 Gervasoni Annalisa, Pediatra, Emergency

482 Ghelfi Anna,OSS Genova

483 Ghetti Chiara, Medico Psichiatra, Psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana

484 Ghetti Gianni, Medico Ospedaliero, Bologna

485 Ghilardi Brunella,Medico di medicina generale in pensione Bologna

486 Ghiotti Paola ,Pediatra Torino

487 Giacomazzi Matteo, Infermiere,

488 Giacomet Vania, Medico,

489 Giacometti Michela, Fisioterapista,

490 Giaimo Silvia, Medico, Centro Di Salute Internazionale E Interculturale Csi– Apsunland Norbert Specialista In Medicina Interna

491 Giannazzo Barbara, Infermiera,

492 Giannerini Noemi, Psicologa, Ti Ascolto Aps Bologna

493 Gianordoli Lorenza, Ostetrica,

494 Giaretti Gianluca, Medico Medicina Democratica,

495 Giassi Sara,Infermiera Bergamo

496 Gioffre Maria,Medico,Messina

497 GIOGLIO Daniela ,oss Genova

498 Giordano Chiara, Medico,

499 Giordano Francesco, Educatore,

500 Giordano Gloria,Infermiera ,

501 Giorgi Barbara, Psicologa, Specialista In Psicologia Clinica Psicoterapeuta Società Psicoanalitica Italiana

502 Giorgi Gabriele,Infermiere,Massa Carrara

503 Giorgi Stefania, Assistente Sociale, Varese

504 Girardi Claudio ,Farmacista Trento

505 Gnassi Benedetta, Infermiera, Asl Imola Emilia-Romagna

506 Gomez homen Francesca,Medico psichiatra,Verona

507 Gomiero Ilaria,Psicoterapeuta,Torino

508 Gori Silvia,Educatore professionale Firenze

509 Goriani Lapo, Infermiere,

510 Gozzelino Felice ,Primario emerito Pneumologia TORINO

511 Gramaglia Simona, Medico ,

512 Granello Roberta, Coordinatore Infermieristico Oculistica Conegliano,

513 Grassano Dario, Medico, Roma

514 Grasso Rita,Medico npi ,Monza e brianza

515 Graziosi Valentina, Psicoterapeuta E Dottoranda Di Ricerca, Università Degli Studi Di Bologna

516 Greco Cosetta ,Medico,Alessandria

517 Greco Salvatore,Medico Gastroenterologo,Milano

518 Grespan Rosangela, Pedagogista Operatrice Di Accoglienza Di “Sanità Di Frontiera Varese” ,

519 Grieco Edoardo ,Veterinario ufficiale,Salerno

520 Grieco Gabriella, Infermiera, Ospedale Niguarda Milano

521 Grimaldi Orazio,Medico chirurgo,Messina

522 Groppi Lavinia,Medico,Milano

523 Gualtieri Alessandra,Infermiera Prato

524 Guarducci Nicoletta,Educatrice,Pistoia

525 Guareschi Cristina ,Ostetrica Trento

526 Guarino Salvatore, Chirurgo Generale,

527 Guerra Claudia, Operatore Sanitario ,

528 Guido Patrizia ,Medico Genova

529 Guidotti M,Psicologa

530 Gurgo Marzia ,Fisioterapista ,Milano

531 Guzman Mercedes, Infermiere,

532 Iaccarino Gemma,Infermiera,Milano

533 Iaccarino Grazia, Medico-Psichiatra Dirigente Medico Asl Caserta,

534 Iacono Chiara,Psicologa Psicoterapeuta,Milano

535 Iafisco Sergio,Infermiere,Roma

536 Ianchello Angelina,Assistente Sociale ,Catanzaro

537 Iannaccone Antonio,Medico in pensione,Torino

538 Iannuzzi Francesca, Dirigente Medico,

539 Iapichino Giacomo,Anestesista rianimatore, Milano,Milano

540 Idà Nicola, Medico Radioterapista Agopuntore Ed Esperto Un Osteopatia Di Bologna – Italia,

541 Ielpo Eleuti , Ostetrica, Bologna

542 Ierna Riccardo,Psicologo,Brindisi

543 Igbineweka Harrison,Medico padova

544 Imbrogno Mario,Infermiere,Napoli

545 Imoli Maria, Medico Psichiatra, Apss Trento

546 Infermiera Professionale Presso Bristol Royal Infirmary, Bristol, Regno Unito

547 Inglese Alessandra, Psicologa Psicoterapeuta, Bologna

548 Ingrillí Franco ,Medico Palermo

549 Inserra Ilaria ,Medico Como

550 Irmici Tatiana, Infermiera Di Area Critica Asst Sette Laghi Varese,

551 Iseppi Manuela, Medico Specializzando, Aoui Verona

552 Jarre Laura,Medico,Torino

553 Jensen Jan,Medico,Reggio Emilia

554 Jovene Francesca ,Psicologa Napoli

555 Jucker Simonetta, Ex Medico Ospedaliero, Volontaria Naga

556 Kaveh Moghadam Keivan, Medico, Neurologo Ospedale Maggiore Di Bologna

557 Komel Teresa, Psicologa Psicoterapeuta, Ordine Emilia-Romagna

558 Krasnoshchokova Lyudmyla,Infermiera,Genova

559 La Loggia Filippa,Psicologa,

560 La Placa Anna,Dirigente Psicologo Psicoterapeuta Ospedale Sandro Pertini Roma

561 Labianca Luca ,Medico Rm

562 Laconi Ezio,medico,Cagliari

563 Lalla Claudio,Medico e Psicologo Psicoterapeuta,Viterbo

564 Lambiase Roberto ,Medico Torino

565 Lampugnani Anna, Medico Di Medicina Generale Bari,

566 Lanati Gianluca,Medico cardiologo,Piacenza

567 Lanfranchi Antonio,Cardiologo e psicanalista ,Lyon

568 Lanotte Antonella,Medico specialista in Medicina d’Emergenza -Urgenza,Bologna

569 Lanza Guglielmo,Medico Veterinario ,Piacenza

570 Lapolla Fabiola, Anestesista Rianimatore, Roma

571 Larcinese Evelina ,Psicoterapeuta Novara

572 Lattanzi Laura,Psicologa Gen9va

573 Laudadio Silvia, Medico Neurologo, Bologna Inps Lugano Ch O Anche Limbiate (Mb)

574 Lauta Enrico,Medico Bari

575 Lavarini Prassede,Operatrice sanitaria,Verona

576 Lavelli Francesca, Infermiera,

577 Lazari Greta ,Tnpee,

578 Lazzaroni Nadia ,Infermiera Brescia

579 Lazzaroni Laura, Medico Infettivologo, Cr Opera Asst Santi Paolo E Carlo

580 Ledonne Stefania,Psicologa, psicoterapeuta Bolzano

581 Leggi Giacomino, Infermiere

582 Lemma Gianluca,Infermiere,Roma

583 Lentidoro Felice, Infermiere,

584 Leone Antonella,Medico,Torino

585 Leone Chiara, Psichiatra, Istituto Auxologico Piancavallo Verbania

586 Leoni Gian Piero, Psichiatra Varese ,

587 Leonzio Elia, Medico, Modena

588 Leria Jiménez Elena,Educatrice,Rimini

589 levantesi paolo ,Psichiatra Svizzera

590 Libbra Irene, Oss,

591 Licciardi Attilio, Farmacista Ospedaliero Pubblico C/O Il Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” Di Palermo,

592 Lihard Salvatore,Portavoce Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana ,Venezia

593 Limonta Mariangela, Logopedista,

594 Lissoni Stefania, Assistente Sociale,Monza

595 Liuzzi Valentina,Psicoterapeuta,Como

596 Livio Luca ,Pediatra Veneto

597 Lo Faso Valeria,Medico specializzando neurochirurgia,Milano

598 Lo Piano Oriana ,Medico ,Milano

599 Lodi Giorgio Maria ,Medico specialista in Pediatria,Tavira – Portogallo

600 Loi Tanja, Infermiera Pronto Soccorso Pediatrico,

601 Loiacono Bruno, Psicologo, Ti Ascolto Aps Torino

602 Lolli Alessandra, Ostetrica, Ausl Bologna

603 Lombardi Filippo ,Infermiere Como

604 Lombardi Mirko, Chirurgo Generale,

605 Lorimer Cristina,Psicoterapeuta,Firenze

606 Lot Mirella, Infermiera Professionale,

607 Lucchini Valerio ,Fisioterapista ,Genova

608 Luciani Emma, Medico Psichiatra, Brenta (Varese)

609 Luciano Fabio,Medico specializzando in medicina interna Napoli

610 Lucina Galvani, Dirigente Medico Reumatologia Ospedale Di Circolo E Fondazione Macchi Varese.,

611 Luisi Vincenzo, Operatore Sanitario, Palestine Children’s Relief Fund

612 Luzzo Erika,Infermiera Savona

613 Macario Iside, Infermiera,

614 Macario Marcello,Psichiatra ASL Savona Savona

615 Maccaroni Roberto, Infermiere, Emergency

616 Maciocco Gavino, Salute Internazionale, Firenze

617 Maddaluno Giusi,Medico veterinario,Napoli

618 Madonna Donato, Infermiere,

619 Maestri Anna Rita, Logopedista.,

620 Maganza Francesca,Educatrice professionale,Milano

621 Maggiulli Eleonora, Fisico Medico Presso Asl Brindisi,

622 Magliola Renata ,Medico Torino

623 Magni Rita, Medico Di Medicina Generale,Varese

624 Majdalani Catrina ,Medico,Bari

625 Malavolti Lucia,Medico Legale Sassari

626 Malcotti Stefania,Oss,Genova

627 Malerba Maria Beatrice, Psicologa, Ti Ascolto Aps Bologna

628 Malerba Maria Rosaria,Medico Psichiatra,Ravenna

629 Malesani Chiara,Medico in formazione specialistica,Padova

630 Mambrin Alessandra, Medico Specialista In Dermatologia E Venereologia ,

631 Mancini Roberta,Infermiera,

632 Mandolesi Giovanna, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana Ancona

633 Mandolini Gian Mario,Medico Psichiatra Psicoterapeuta Milano

634 Mandracchia Pietro, Psicologo Psicoterapeuta, Imola (Bo)

635 Manduca Paola, Genetista, Genova

636 Manduri Diego, Psicologo Psicoterapeuta, Approdi Aps Bologna

637 Manganello Cristina, Infermiere,

638 Manno Maurizio, Medico, Napoli

639 Mantero Luca,Infermiere,Genova

640 Manzone Elena ,Medica chirurga Torino

641 Manzoni Alessandra Orsola Maria, Psichiatra,

642 Manzoni Francesca, Medico,

643 Maragliano Paola ,Medico ospedaliero ,Genova

644 Marasco Davide, Dirigente Medico C/O Irccs Istituto Nazionale Dei Tumori Di Milano,

645 Marceca Marina, Medico Chirurgo Specialista In Ostetricia E Ginecologia,

646 Marchese Cristiana,Medico

647 Marchetti Antonella,Neurologo,Roma

648 Marcialis Francesco,Medico Milano

649 Mari Elena,Medica Modena

650 Mariani Federica,Medico di pronto soccorso,Milano

651 Mariani Marina, Operatrice Sanitaria,

652 Mariani Maura, Psicologa ,

653 Mariani Silvia, Cardiochirurgo,

654 Marini Rossana,Operatrice sociale Udine

655 Marino Alberto, Medico Chirurgo Brescia,

656 Marino Maria Paola, Medico,

657 Marino Maurizio,Infermiere,Torino

658 Marolla Federico ,Pediatra Roma

659 Marotta Manuela, Anestesista E Rianimatrice,

660 Marovelli Giulia, Infermiera,

661 Marro Giacomo, Medico,

662 Martelli Manuela, Medico E Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana Bologna

663 Martines Biancamaria,Assistente Sociale Ospedale Garbagnate Milanese,Milano

664 Martino Caterina,Psicologa Milano

665 Marzini Stefania, Psicologa, Ti Ascolto Aps Trieste

666 Masini Franco,Medical Coordinator Salam Centre for Cardiac Surgery,Khartoum

667 Masoni Paola, Psicoterapeuta, Società Psicoanalitica Italiana

668 Massaza Pietro, Infermiere,

669 Mastrapasqua Annamaria, Psicologa,

670 Mastrofrancesco Arianna,Biologa IFO (Roma) Roma

671 Mastropasqua Paola,Infermiere,Torino

672 Mauro Maria Luisa ,Psicologa Genova

673 Mazzanti Adriana Raffaella ,Fisioterapista ,Milano

674 Mazzanti Silvia, Psicologa, Ordine Emilia Romagna

675 Mazzanti Stefania,Terapista della neuropsicomotricita pensionata,Fano (Pesaro)

676 Mazzarella Antonio,Medico,Bari

677 Mazzeo Giacomo, Oss

678 Meini Marco, Oss,

679 Melchiorre Antonietta, Pneumologa,

680 Melle Carlo, Psicologo, Ti Ascolto Aps Bologna

681 Meloni Simone, Psicologo, Psicoterapeuta Psicoanalitico Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

682 Melucci Serena,Medico,Ge

683 Mendicino Claudio, Medico Pubblico Del Lavoro,

684 Menini Barbara, Infermiera

685 Meoli Maria Letizia,Studentessa Napoli

686 Mezzani Luana ,Tecnico di radiologia medica,La Spezia

687 Mezzetti Roberto ,Primario Chirurgo Vascolare ,Milano

688 Mezzetti Silvia, Medico,

689 Miceli Roberta,Dirigente medico Cardiologia,Genova

690 Michelazzo Maria Benedetta, Medico,

691 Micheloni Marlène ,Infermiera e sociologa,Roma

692 Michielan Noemi,Operatrice Socio Sanitaria,Genova

693 Michieletto Eva, Operatrice Sanitaria,

694 Migliore Corrado ,Medico Oculista ,Siracusa

695 Migneco Roberta ,Dirigente psicologa,Agrigento

696 Milani Nicoletta, Neuropsichiatra Infantile,

697 Milesi Miriam ,Infermiera ,Bergamo

698 Minenna Gabriella, Medico Psichiatra, Psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana

699 Mineo Amalia, Psicoterapeuta, Volontaria Di Sanità Di Frontiera Varese

700 Mirabelli Badenier Ilaria,medico di medicina generale,Genova

701 Missaglia Gianluca, Educatore Professionale, Ats Milano

702 Missaglia Ilaria, Medico,

703 Missana Massimo, Infermiere,

704 Moh’d Jadallah Sarah,Medica specializzanda, Medicina d’Emergenza e Urgenza,Milano

705 Molatore Luigi,TNPEE,Sondrio

706 Molinari Silvia, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

707 Monacelli Grazia,Oss,Milano

708 Mondaini Mara,Psicologa-Psicoterapeuta,Rimini

709 Mondo Luisa, Medico chirurgo

710 Monni Margherita ,Psicologa psicoterapeuta ,Roma

711 Monterisi Davide,Tecnico Di Radiologia, Ospedale Sacco

712 Montezemolo Antonella, Psichiatra Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

713 Monti Alessandra ,Anestesista Rianimatore Bo

714 Morandi Francesca ,Medico,Brescia

715 Morelli Carla,Medico del lavoro,Bologna

716 Moretti Paolo, Dirigente Psicologo- Psicoterapeuta, Centro Regionale Disturbi Alimentari Asl2 Savonese

717 Moro Anna Rosa ,Medico,

718 Moroni Debora,Infermiera forense,Mi

719 Morri Stefania, Anestesista,

720 Moscardelli Stefania, Medico, Ausl Bologna

721 Moscaritolo Violetta, Dirigente Medico Anestesista, Policlinico Palermo

722 Moscatelli Cristina ,Medico ,Grosseto

723 Motti Rebecca, Infermiera

724 Muddi Mohammad , Medico Di Medicina Generale Ats Bg,

725 Mura Lucia Vittoria, Dirigente Medico Di Ps .,

726 Muratori Roberto, Medico Psichiatra, Primario Asl Bologna

727 Muscolino Antonio,Infermiere,Como

728 Mussi Loretta,Medico in pensione,Roma

729 Musso Maurizio Giulio,Medico Chirurgo,Milano

730 Muttini Stefano,Medico,

731 Napoletano Margherita, Ingegnere Clinico, Ospedale San Raffaele

732 Negro Michela,Infermiera Savona

733 Nerbi Valentina,Medico ,Genova

734 Neri Marina,Medico,Messina

735 Nicola Luca, Medico

736 Nicolao Lucia ,Infermiera ,

737 Nicolini Chiara,Psicoterapeuta Sipp Padova

738 Nicolucci Ludovica, Psicologa,

739 Nigro Luciano,Medico – Infettivologo,Catania

740 Nolet Maria, Medico Psichiatra, Asl Bologna

741 Novara Lorenza, Infermiera ,

742 Novello Benedetta, Medico,

743 Noziglia Federica, Psicologa E Tecnico In Arte Terapia, Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

744 Nuzzo Teresa, Infermiera

745 Oggioni Alberto ,Terapista Occupazionale in pensione Milano

746 Olivero Margherita ,Infermiera Torino

747 Onorati Gaia, Medico,

748 Oratino Vittorio,Studente universitario Napoli

749 oreglio chiara,specializzando chirurgia pediatrica

750 Orfeo Annalaura ,Infermiere Varese

751 Orsucci Lorella,Medico Ospedaliero,Torino

752 Paccagnella Anna,Ostetrica,

753 Paci Giulia, Infermiera ,

754 Padua Eleonora, Medico,

755 Pagnoncelli Anna, Anestesista Rianimatore Spedali Civili Di Brescia,

756 Palazzi Ignazio, Medico Di Medicina Generale,

757 Palazzi Paola, Medico,

758 Palermo Giovanni, Dirigente Medico,

759 Palladino Fabrizia,Medico in formazione specialistica in Medicina d’Emergenza Urgenza

760 Palmieri Vincenzo,Studente Milano

761 Palo Gianangelo,Psicoterapeuta,Como

762 Palombo Marco,Operatore Socio Sanitario,Roma

763 palumbo carmelo,medico catania

764 Palumbo Diletta,Medico Psichiatra Roma

765 Panfili Marco, Cardiologo Interventista, Università Di Padova

766 Pantera Laura,Direttrice sportiva,PU

767 Panzeri Daniele,Fisioterapista

768 Papa Rosa, Ginecologa Napoli,

769 Papaluca Giuseppe, Medico-Dentista,

770 Parigi Francesca, Ostetrica,

771 Parisio Chiara,Medico ginecologo specialista ambulatoriale presso Consultorio Familiare Bologna

772 Parrillo Ester, Psicologa, Psicoterapeuta Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

773 Parziani Valter, Medico pediatra

774 Pasinetti Jacopo, Infermiere,

775 Pasqualetti Roberto,Medico ginecologo Svizzera

776 Passoni Cinzia, Fisioterapista Presso Unità Riabilitativa Di Cassano D’adda ,

777 Passoni Elena Giuseppina, Fisioterapista. ,

778 Pastorelli Fabio,Psicologo, Psicoterapeuta,Ge

779 Pastorino Gianluigi ,Medico assistenza primaria ,Genova

780 Pati Floriana, Infermiera Di Emergency,

781 Patriarca Rita ,Psicoterapeuta,Varese

782 Pazzaglia Michela,Oss,Perugia

783 Pazzaglia Sabrina, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana Bologna

784 Pedata Agnese, Pediatra ,

785 Pellicciari Maria,Tecnico sanitario di laboratorio ,Reggio Emilia

786 Pendezzini Andrea ,Medico e psicoterapeuta. Associazione Frantz Fanon (Torino),Torino

787 Peratoner Antonio ,Medico Udine

788 perdon luigi,Spec Amb Interno Vicenza

789 Perfetti Alice,Medico di medicina generale,Genova

790 Perini Mario, Medico Psichiatra E Psicoanalista Di Torino, Società Psicoanalitica Italiana E Membro De Il Nodo Group

791 Perino Enrico, Dirigente Medico,

792 Perri Francesca Anna,Medico Emergentista ,Roma

793 Pesaresi Ketti,Medico Ancona

794 Peverini Anna Maria, Psicologa Psicoterapeuta, Società Psicoanalitica Italiana

795 Pezzenati Laura Maria,Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica Milano

796 Piazza Alessandra ,Medico di Medicina Generale,MB

797 Piazzi Gioia, Psichiatra ,

798 Piccolo Solange,Medico specializzando Verona

799 Picconi Alessandra, Psicologa Psicoterapeuta, Candidata Società Psicoanalitica Italiana

800 Picone Irene,psicologa,Bz

801 Picone Noemi,Infermiera,Genova

802 Picucci Keren, Ginecologa, Anabah Emergency Hospital Panshjr

803 Piepoli Valeria,Medico,

804 Pini Gianluca, Tecnico Di Radiologia Rizzoli, Bologna

805 Pittaluga Giuseppe, Infermiere

806 Pitzalis Guglielmo ,Medico,Udine

807 Piumatti Iaia,Educatrice professionale Monza e Brianza

808 Piuselli Rosanna, Medico Medicina Generale, Prov. Sondrio

809 Pizzi Maria Grazia ,medico Varese

810 Platania Angelo,Medico specialista ORL Bergamo

811 Plenzik Marinella,Infermiera Benevento

812 Poddine Gabriele, Medico,

813 Polegato Anna Maria ,Infermiera ,Treviso

814 Polentes Benedetta, Fisioterapista, Treviso

815 Pollarini Virginia,Psicologa,BO

816 POLLASTRI LUISA,FISIOTERAPISTA,LECCO

817 Pomicino Andrea, Medico Specialista In Malattie Infettive – Napoli Azienda Ospedali Dei Colli, P.O. Cotugno

818 Ponchia Maria Antonietta, Infermiera,

819 Ponte Elena, Medico,

820 Porceddu Chiara, Infermiera,

821 Porchetto Filippo, Medico

822 Portaluri Maurizio, Radioncologo, Asl Brindisi

823 Postiglione Mario,Medico in formazione specialistica,Napoli

824 Pozzetti Roberto,Psicoanalista,Como

825 Praderio Luisa, Medico Internista,

826 Prandi Edi,medico,milano

827 Pratolongo Gilda, Infermiera,

828 Prelati Paola, Psicologa E Psicoterapeuta Dell’età Evolutiva.,

829 Prestigiovanni Davide, Infermiere,

830 Preziosi Francesca Preziosi,Pediatra di libera scelta Roma

831 Prosperi Antonella ,Fisioterapista Alessandria

832 Puccio Pamela, Infermiera Perugia,

833 Puntorieri Caterina ,Oss Genova

834 Puntorieri Caterina, OSS

835 Quaglio Gianluca,Medico, medicina interna,Bruxelles (Belgio)

836 Quargnolo Mattia,Medico Bologna

837 Rabajoli Paolo, Psicologo, Ti Ascolto Aps Torino

838 Radaelli Luca, Infermiere.,

839 Radaelli Luisa, Medico ,

840 Raffaele Donata,Infermiera,Bari

841 Rainaldi Carolina,Medica,Bologna

842 Ramonda Gabriele, Psicologo, Psicoterapeuta Spazio Di Ascolto Pensa A Te Torino

843 Ramone Arianna,Medica Ginecologa,Genova

844 Ranci Dela,Psicologa MILANO

845 Raso Roberto,Medico,Genova

846 Rasulo Alessandra,Medico,Milano

847 Ratti Anna Carla Rosa,Psicologa Psicoterapeuta Milano

848 Ratti Simona, Infermiera,

849 Ravasio Sara,Neuropsicomotricista BG

850 Re Luisa,Fisioterapista,Milano

851 reali gianluca,medico,Genova

852 Redaelli Maria Raffaella,Medico chirurgo,MB

853 Reggianini Corinna,Medico psichiatra,Modena

854 Reitano Antonino,Medico Specializzando Messina

855 Rensi Gianna,MMG in pensione,Padova

856 Renzetti MariaElvira ,Ginecologa ospedaliera ora pensionata ,Torino

857 Renzetti Anna,Internista ospedaliera in pensione,Torino

858 Restelli Daniela, Medico Medicina Interna,

859 Rho Marco Tomaso ,Medico Bergamo

860 Rho Anna,Operatrice sociale,Milano

861 Riboni Giampiero, Medico,

862 Ricci Cristina, Medico,

863 Rigoni Sofia,Logopedista,

864 Rinaldi Sonia, Medico ,

865 Riolo Franco,Chirurgo vascolare in pensione ,Milano

866 Ripamonti Marta, Fisioterapista,

867 Risso Andrea, Dirigente Medico Uoc Neurochirurgia, Ospedale San Carlo Borromeo Milano

868 Riundi Ada,Pediatra di base Varese

869 Rivella Carlotta, Psicologa E Ricercatrice, Università Di Genova

870 Rizzi Gabriella, Psicoterapeuta,

871 Rizzo Mariapina, Medico,

872 Rodolico Carmelo ,Neurologo Messina

873 Rogari Patrizia,pediatra,Milano

874 Romano Gianfranco ,Medico,Vibo Valentia

875 romano marcello,Medico Palermo

876 Romano Valentina ,Dirigente Medico ,Berlino, Germania

877 Ronchi Alberto, Medico ,

878 Rosano Vincenza,Assistente Sociale Catania

879 Rossetti Francesca, Infermiera Presso Aoucareggi Di Firenze,

880 Rossi Antonio Ercole, Specialista Anestesia E Rianimazione,

881 Rossi Cristina, Fisioterapista Residenza: Codevigo (Pd),

882 Rossi Marta, Dipartimento Di Scienze Cliniche E Di Comunità ; Università Degli Studi Di Milano,

883 Rossignoli Antonio ,medico,bergamo

884 Rossini Laura ,Fisioterapista Torino

885 Rossini Roberto, Pediatra Neonatologo, Già In Sevizio Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Sant’ Orsola Bologna

886 Rossotti Federico, Infermiere,

887 Rota Marco,Medico Medicina Generale Brescia

888 Rovertini Roberto ,Infermiere ,Roma

889 Rubattino Salvatore, Infermiere,

890 Ruffilli Susanna, Psicologa, Ti Ascolto Aps Bologna

891 Ruggeri Matteo, Operatore Sanitario E Dirigente Di Ricerca Presso Istat,

892 Rulli Rosanna, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana Bologna

893 Russo Marcello,Infermiere,Palermo

894 Sabbatini Francesca ,Medico infettivologo Ospedale San Gerardo Monza

895 Sabbi Diego, medicina di famiglia Alessandria

896 Sacchetti Ssndra,Medico Roma

897 Sacchetti Graziella, Medico Ginecologa,

898 Saiano Alessandra,Ostetrica in pensione Torino

899 SAITTO CARLO,medico di sanità pubblica,ROMA

900 Sala Ferdinando ,Anestesista in pensione Milano

901 Saladini Eleonora ,Medico psichiatra,Bolzano

902 Salaris Francesco, Infermiere,

903 Salce Gregorio, Medico Specialista In Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano

904 Salvatori Pietro,Chirurgo in pensione milano

905 Salvucci Michela, Psicologa Psicoterapeuta, Milano

906 Salza Chiara,Fisioterapista,Torino

907 Salzano Anna, Psicologa Psicoterapeuta,

908 Sampaolesi Caterina, Medico Anestesista,

909 Sansovini Chiara,Medico,

910 Santini Alessandro,Anestesista rianimatore,

911 Santoro Elisa, Logopedista ,

912 Saraceno Benedetto, Psichiatra,

913 Saragnese Giuseppe ,Infermiere ,Bergamo

914 Sarale Nicola, Medico Specializzando

915 Sartini Chiara,Medico di medicina generale,Terni

916 Sartori Federica, Infermiera

917 Sassone Anna maria ,Psicologa psicoanalista Associazione Italiana Psicologia Analitica Roma Roma

918 Satragno Camilla, Dirigente Medico,

919 Savarese Mariantonietta,Dirigente Medico Neurologia Policlinico di Bari,BA

920 Savi Tommaso, Infermiere

921 Savoia Gennaro, Medico,

922 Scaccabarozzi Monica,Medico ,Milano

923 Scali Tiziana, Oss,

924 Scaramuzzo Rosa, Chirurgo Generale, Ospedale S Paolo Civitavecchia Roma

925 Scardamaglia Antonino,Infermiere,Palermo

926 Scardovi Andrea, Psichiatra Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

927 Scarpato Domenico,Infermiere ,Genova

928 Scarpulla Nathalie,Medica Specializzanda NAPOLI

929 Scerrati Daniele,Medico,

930 Schenone Andrea, Oss,

931 Schimizzi Elisabetta, Oss,

932 Schiraldi Stefania, Psicologa Psicoterapeuta, Bologna

933 Scisci Dimitri,Medico Pronto Soccorso Villa Scassi Genova,Genova

934 Scordo Alessandra,Psicoterapeuta ,SCANZOROSCIATE

935 Scuto Ludovica, Medico Specialista In Medicina Fisica E A Riabilitativa,

936 Segato Debora,Educatrice,Bologna

937 Selmi Eleonora, Ostetrica Dell’ospedale Sant’anna Di Torino, Operatrice Umanitaria Con Medici Senza Frontiere

938 Selogni Andrea,Psicologo,Bergamo

939 seveso donatella,MMG varese

940 Siamo tutti Israeliani e Palestinesi Serenella,Psicologa-Psicoterapeuta,Veneto

941 Simioli Beniamino,OSS Napoli

942 Simone Mauro ,Medico di famiglia in pensione ,Milano

943 Sinchetto Flavio,Medico,

944 Sincich Francesco,Antropologo, Medici Senza Frontiere,Genova

945 Sipione Alberto,Infermiere ragusa

946 Siracusa Valentina, Psicologa, Ti Ascolto Aps Bologna

947 Siri Maria Teresa, Medico,

948 Sirianni Gelsomina, Logopedista,

949 Sirtori Sara, Logopedista,

950 Soldano Luca, Oss,

951 Soldatesca Silvia, Psicologa Psicoterapeuta,

952 Soli Sergio, Operatore Sanitario Asst Santipaolocarlo,

953 Sommariva Maurizio,Fisioterapista Milano

954 Sordo Marcello,Infermiere Genova

955 Sorrenti Giuseppina,Medico neuropsichiatra infantile psicoterapeuta,Bologna

956 Sortino Vincenzo ,Nefrologo Palermo

957 Sosio Rosa,Medico Napoli

958 Spada Valentina Maria ,Medico di Medicina Generale e Psicoterapeuta ,Monza e Brianza

959 Spagnolo Rosa,Medico,Roma

960 Speciale Patrizia ,ginecologo ospedaliero ,palermo

961 Spedo Marianna, Medico Pneumologo,

962 Spicuglia Daniele,Operatore socio-sanitario,Roma

963 Spinetta Milvia,Psicologa psicoterapeuta ,Genova

964 Stasi Gino, Educatore Sanitario,

965 Stefanini Angelo, Medico, Volontario Del Pcrf Palestine Children’s Relief Fund

966 Stenca Serena, Infermiera,

967 Stimamiglio Andrea,Medico di Famiglia,Genova

968 Stortoni Federica, Psicologa, Psicoterapeuta Candidata Società Psicoanalitica Italiana

969 Striscioli Fosca,Medico di base,Genova

970 Stuani Marco, Medico, Bologna

971 Sublimi Saponetti Lucia ,Cardiologo presso UTIC San Paolo Bari Ba

972 Sulas Costantina, Infermiera,

973 Sulla Luisa, Infermiera,

974 Tabanelli Anna, Psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana,

975 Tagliabue Francesco, Fisioterapista,

976 Tagliaferri Elena, Medico,

977 Taino Alba,Medico Internista,Milano

978 Talacchi Annunzio, Medico E Psicoanalista Della Società Psicoanalitica Italiana,

979 Tambaro Orsola, Medico Infettivologo ,

980 Tanda Manuel Antonio Francesco ,Medico Internista,Nuoro

981 Tarantino Giuseppe ,Medico Bari

982 Tarantino Francesca,Specializzanda Medicina d’Emergenza-Urgenza,Milano

983 Tarawneh Adnan, Medico,

984 Tardani Cristina,Psicologa e Psicoterapeuta,Roma

985 Tealdi Giacomo, Tecnico Sanitario Di Laboratorio Biomedico,

986 Tecleme Flavia,Medica Specializzanda,Firenze

987 Tellini Matteo, Medico Chirurgo, Firenze

988 Terni Enrico, Medico Di Medicina Generale In Pensione Varese ,

989 Tilli Marta, Infettivologa,

990 Tilli Massimo, Medico Specialista In Igiene Dirigente Usl Toscana Centro ,

991 Tironi Marta,Psicoterapeuta e dottoranda di ricerca,

992 Tognetti Emanuele,Infermiere,Livorno

993 Togni Serena,Infermiera ,Milano

994 Tognoni Elisabetta, Dirigente Medico Di Ps,

995 Tomaiuolo Matteo,Direttore UO Governo percorsi outpatiebt,Firenze

996 Tonelli Cristina ,Tecnico sanitario di radiologia medica Bologna

997 Tonizzi Irene, Psicologa,

998 Tori Adriano,Infermiere,Domodossola

999 Tortora Massimo,Psicologo psicoterapeuta,Milano

1000 Toscano Mirko, Tecnico Di Radiologia,

1001 Tosetto Claudio, Medico, Asst Sette Laghi

1002 Tozzi Patrizia, Operatore Socio Sanitario ,

1003 Trande Paolo,Medico modena

1004 Trapanotto Manuela, Psicologa Psicoterapeuta, Candidata Società Psicoanalitica Italiana

1005 Travaglini Gianluca ,Fisioterapista Pescara

1006 Traverso Tiziana,Infermiera,Genova

1007 Trentavizi Lorenza, Medico Chirurgo ,

1008 Trianni Gianluigi,Medico sanità Pubblica in Pensione Modena

1009 Trianni Ludovico,Pneumologo Modena

1010 Tricarico Elena,Medica specializzanda, Medicina Interna,Napoli

1011 Triggiani Francesca,Assistente Sanitaria,Genova

1012 Triolo Giorgio,Medico,Torino

1013 Trocino Antonella ,Lecturer,Roma

1014 Trombetti Carla, Psicologa, Psicoterapeuta Docente Centro Studi Martha Harris Di Bologna Associata Amhppia

1015 Trovò Stefano, Ginecologo, Padova

1016 Trovato Giulia ,Medico Torino

1017 Trucchi Piero, Pediatra Genova,

1018 Tucci Antonietta, Medico Internista. Libero Professionista,

1019 Tucci Silvia, Infermiera Presso Asl Rm2,

1020 Turconi Igor Stefano ,Educatore professionale Varese

1021 Ubiali Andrea,Medico,Bologna

1022 Unland Norbert, Specialista In Medicina Interna, Lugano, Ch O Anche Limbiate (Mb)

1023 Uras Irene, Infermiera,

1024 Urbano Angela, Oss,

1025 Vai Gabriella,Infermiera pediatrica,Milano

1026 Valentini Benedetta, Medico, Psicoterapeuta E Psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana

1027 Valoti Oliviero Francesco, Medico, Asst Papa Giovanni Xxiii

1028 Valsecchi Laura,Fisioterapista ,Milano

1029 Vannucchi Luca, Infermiere Pronto Soccorso ,

1030 Vari Simone, Oss,

1031 Vasquez Benji, Infermiere,

1032 Velati Claudio ,Direttore Medicina Trasfusionale Bologna

1033 Vella Leonardo,Infermiere/ Dialisi,Genova

1034 Venditti Laura,Medico,

1035 Venturella elisa, Infermiera, Emergency ONG

1036 Vero Felicia ,Psichiatra Torino

1037 Veroli Margherita,Specializzanda in Oncologia Medica ,Roma

1038 Veronesi Savio, Psichiatra, Bologna

1039 Verri Francesca,Pedagogista,

1040 Vicinelli Paolo, Medico, Bologna

1041 Viglienzone Luca,Medico anestesista rianimatore ,Perugia

1042 Villa Eleonora Maria, Psicoterapeuta. ,

1043 Villa Giovanna, Pediatria, Irccs Gaslini Genova

1044 Vincenzina Ferramosca, Infermiera

1045 Vinci Mara, Medico Specializzando In Medicina Interna, Università Degli Studi Dell’insubria

1046 Vinci Nicola,Medico specializzando,

1047 Vio Ferruccio,Medico, salute pubblica Maputo, Mozambico

1048 Viola Mario ,Medico ospedaliero in pensione,Cosenza

1049 Viotto Laura,Medico di famiglia,Roma

1050 Vischi Giulia, Dirigente Medico,

1051 Visentin Matteo,Medico,Rovigo

1052 Vismara Andreina, Fisioterapista ,

1053 Viviana Ogno, Infermiera,

1054 Zambai Patrizia ,Medico ,Bolzano

1055 Zamin Claudia , Operatore Sanitario

1056 Zanardi Lucia, Medico Internista E Medico Legale,

1057 Zanettini Cunico Silvia,Specializzanda in neurologia Padova (AIRE)

1058 Zangari Antonella, Logopedista,

1059 Zani Marta, Infermiera Professionale,

1060 Zanin Luisella,Psichiatra,Torino

1061 Zannetti Alessandra,Ostetrica,Roma

1062 Zanotti Martina, Pediatra Bologna,

1063 Zatta Giulia,Ostetrica Treviso

1064 Zaveri Tino,Tecnico della prevenzione Pavia

1065 Zerbini Donatella Donatella Medico,Medico,Pesaro

1066 Zilli Angelo , Medico

1067 Zinnanti Anna,Operatore sociale Trapani

1068 Zoppellaro Chiara,Psicologa Psicoterapeuta,Como

1069 Zorloni Alessandra carla ,Infermiera,Milano

1070 Zucca Catia,Medico Specialista in Psichiatra Psicoterapeuta,Viterbo

1071 Zucchetti Mariachiara ,Anestesista rianimatore Messina

1072 Zucchetti Agnese, Infermiera Presso Opera San Francesco Per I Poveri, Milano