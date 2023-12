Energia, "Mai chiesto proroghe a Ue". Pichetto Fratin fa chiarezza. Esclusivo

Gas, "inverno tranquillo". Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin, ad Affaritaliani.it

"Non abbiamo mai chiesto una proroga all'Unione europea, c'è l'impegno come Paese a terminare le gare entro il 10 gennaio 2024 e una valutazione su un sistema di informazione completo per gli utenti". Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da Affaritaliani.it, fa chiarezza sulla questione della fine del mercato tutelato dell'energia. "Il 10 gennaio 2024 la gara sarà completata e poi ci sono tutti i tempi tecnici e quindi si arriva ad aprile. Ma non si tratta di una proroga normativa, vogliamo solo un’informazione completa per gli utenti al fine di renderli completamente edotti del passaggio.".

Il ministro poi spiega: "Sarà comunque un mercato liberalizzato a tutele graduali. Il cliente finale non è costretto a sottoscrivere un'offerta di mercato libero nell’immediato. Se non lo fa, la fornitura passerà automaticamente, senza alcuna interruzione, al Servizio a Tutele Graduali (STG). In tale Servizio le condizioni contrattuali ed economiche saranno definite da ARERA anche sulla base degli esiti di procedure concorsuali. La fine del servizio a tutele graduali avverrà soltanto tra tre anni e da quel momento ci sarà la possibilità per tutti di muoversi liberamente nel mercato".

E infine una domanda se questo inverno l'Italia sia tranquilla sul fronte delle scorte del gas: "Direi proprio di sì. Gli altri anni qualche problema c'era, ma quest'anno sul gas per l'inverno siamo tranquilli", conclude il ministro dell'Ambiente e dell'Energia.