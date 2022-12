Eurotangenti. Sempre più debole la reazione del Pd, Letta più solo

Su “La 7”, nella serata di martedì, nel talk di Lilli Gruber, 65 anni, nessuno ha posto al “maestro di etica e di politica”, Pigi Bersani, 71 anni, questa domandina: “Come fa a dire che non conosce l’indagato per le eurotangenti, Antonio Panzeri, 67 anni, che è stato europarlamentare, eletto nella circoscrizione Nord-Ovest, per 3 legislature, dal 2004 al 2019, le prime due per il PD, compreso, dunque, il periodo, dal 2009 al 2013, in cui lei è stato segretario nazionale di quel partito ?”. Non dovrebbe competere ai dirigenti controllare i deputati, le loro entrate e le loro spese esorbitanti ? Don Antonio è diventato “manolesta” solo nei 15 anni vissuti, alla grande, tra Bruxelles e Strasburgo?

Bersani, che ossequia Berlinguer, morto nel lontano 1984, dovrebbe ricordare che, tra le lezioni del nobile sardo-archiviate da Piero Fassino, 73 anni, leader Ds dal 2001 al 2007-c’era la sottolineatura che la “questione morale” è diventata (e lo è ancora) politica, perché è decisiva per ripresa di fiducia dei cittadini.



Il vero scopo del recente incontro romano, convocato dal PD a piazza Ss. Apostoli, era quello di contare i presenti e vederli in faccia. La delusione, sul primo punto, denota l'assoluta incapacità di Re Travicello, Letta, e soci di percepire la situazione e di prenderla in mano. D'altro canto, appare sempre più preoccupante che il Pd stia lasciando un largo spazio ai grillini dell’abile Giuseppe Conte.

Quanto a Panzeri, e se, furibondo per essere scaricato dagli ex compagni, diventasse un eurotangentista “pentito” e dicesse: “Cari Pigi e c., non potete continuare a scaricarmi, come una mela marcia, dopo anni di onorato e lucroso servizio nel sindacato e nelle istituzioni. Io ho sempre tenuto famiglia e partito. Levatevi la…Speranza che io mi sacrifichi per la Ditta! Non resterò in cella a pettinar le bambole. Se mi arrabbio, vi farò un….Cozzolino così !”.