Fase 2, pressing di Di Maio su Conte: "Riforma fiscale per ridurre le tasse"

"Serve" una "riforma fiscale per ridurre le tasse e semplificare la vita a imprese e famiglie". Lo ha scritto oggi su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "L'obiettivo deve essere quello di tornare alla vera normalità, a come vivevamo prima del coronavirus. I dati dei contagi sono più confortanti, questo non significa però che il virus è scomparso. Ci conviviamo e per questo bisogna fare molta attenzione. Buona domenica a tutti e viva l'Italia", ha concluso il ministro.

Fase 2, Di Maio: lavorare per riattivare flussi turistici con estero - "Dobbiamo continuare a lavorare per gli italiani, perché bisogna ripartire totalmente". Lo ha scritto oggi su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "In questi giorni al ministero degli Esteri stiamo lavorando per riattivare i flussi turistici con i Paesi esteri. Perché le nostre aziende, i nostri artigiani, le nostre attività commerciali hanno bisogno di ossigeno. Domani sentirò anche il collega austriaco, Alexander Schallenberg", ha spiegato il ministro.