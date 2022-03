Fassino: "Se M5s non vota, maggioranza tiene". Ironia web: "Cade il governo"

Aumento spese militari, Fassino: "Se 5 Stelle non votano, la maggioranza c'è lo stesso". Ma sui social scoppia il caso "profezie al contrario"

"Se il Movimento 5 stelle non dovesse votare in Senato l'ordine del giorno sull'aumento delle spese militari, la maggioranza c'è lo stesso", ad affermarlo è il presidente della commissione Esteri alla Camera Piero Fassino a Sabato anch'io, su Rai Radio1. E i social ne hanno fatto materiale per "le profezie al contrario" di Fassino.

"Dobbiamo anche liberarci da questa sindrome per cui da ogni voto dipenda l'esistenza di una maggioranza di governo" ha aggiunto il deputato Pd. "L'esistenza di una maggioranza governo e' fondata su un programma di ordine generale rispetto a tutti i temi che il Paese ha di fronte. Su un singolo tema ci puo' essere anche una diversita' di atteggiamento ma questo non fa venir meno né la maggioranza, ne' un'alleanza, in questo caso quella tra 5s e Pd".

È su queste parole che i social hanno sorriso, facendo rimbalzare in rete commenti tra il serio e il divertito: "Visti i precedenti, se Fassino dice che la maggioranza tiene, c'è il serio rischio che cada il governo", scrive Lavinia Ricci commentato il tweet di Antonio Rinaldi.

I precedenti a cui si riferisce sono quelle previsioni che Fassino ha espresso in passato e che si sono poi rivelate opposte alla realtà dei fatti: da Beppe Grillo ("fondi il suo partito e vediamo quanti voti prende"), a Chiara Appendino (sfidata a candidarsi a sindaca di Torino) al Pd (che "non può fallire", alla vigilia della disfatta dei referendum 2016), fino all'invasione dell'Ucraina.

Con Conte contrario all'aumento delle spese militari, non ci resta che stare a vedere cosa deciderà di fare il Movimento e che cosa succederà al governo Draghi.