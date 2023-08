Fassino e stipendi d'oro, sulla Casta mi sa ce c’avevano ragione i grillini

Il caso Fassino (Pd) e gli "stipendi d'oro"

Che differenza c'è fra un Parlamentare ed un Pensionato al minimo, un Lavoratore dipendente o un percettore di RDC? Probabilmente molto poco visto che tutti devono sopravvivere, caso mai, il problema sarà come sopravvivere.

In questo articolo Fassino e lo stipendio "non d'oro"? Scorda diaria e rimborsi. Totale: 13mila € - Affaritaliani.it sono elencati gli ulteriori benefit legati all'attività del Parlamentare e uno di questi è che percepisce l'indennità giornaliera anche chi è presente nel solo 30% delle votazioni. Domanda: come lo spiegate ad un lavoratore dipendente che se fa solo il 30% dell'orario concordato percepisce in busta paga tutte le otto ore che avrebbe dovuto lavorare? Non basta.

A questo bisogna aggiungere il pasto completo alla Camera che costa 15 euro, sì avete letto bene 15 euro e poi non mi ricordo se esiste ancora il barbiere/parrucchiera per i Parlamentari gratuiti. Infine ci sono i vitalizi che con ostinazione vengono difesi a spada tratta (e dal loro punto di vista hanno ragione), però vorrei ricordare una cosa essere componente dei rami del Parlamento non significa che ciò sia di proprietà, l'unico proprietario è lo Stato, quindi il cittadino, domanda: avete mai visto dipendenti di un'azienda privata che si aumentano lo stipendio senza il consenso della direzione o della proprietà?

Forse, per una volta hanno ragione i grillini, dopo due mandati te ne vai a casa per riprendere coscienza della vita quotidiana e magari ritorni a fare quello che facevi prima. Non ho mai chiuso un articolo senza una proposta e questa vuole essere decisamente provocatoria. Propongo, per ogni Parlamentare, una indennità onnicomprensiva di € 25.000 mensili, per 12 mensilità, ed ognuno si paga l'abbonamento ai mezzi di trasporto, il vitto, la pensione, le spese sanitarie, l'alloggio ecc. Domanda saranno sufficienti?