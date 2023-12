FdI, 50 € a testa per i regali a Giorgia. L'ironia su chi ha raccolto i soldi

FdI, il camion ricco di regali per la premier. La sorpresa dei 170 parlamentari

Giorgia Meloni è ancora malata e per questo probabilmente non avrà potuto ringraziarli tutti di persona. Ma avrà sicuramente gradito la sorpresa di tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia, a casa della premier è arrivato infatti un camioncino pieno di regali, che è stato visto partire prima di Natale da via della Scrofa verso casa di Giorgia Meloni, Roma sud. Piccoli e grandi presenti – si legge su Il Foglio - compreso un enorme pacco cubico. Il tutto destinato alla presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia. Siccome consegnare cadeaux a Palazzo Chigi è ormai una pratica rischiosa e antipatica, viste le norme stringenti dell’anticorruzione, il mondo che conta ha deciso di augurare un felice Natale alla donna più potente del paese passando dalla sede del partito.

Pura logica a pacchetto: caricati tutti su un camioncino e portati a casa della premier. I circa 170 parlamentari di Fratelli d’Italia - prosegue Il Foglio - hanno deciso di unire le forze per inviare un bel regalo a donna Giorgia. La settimana scorsa è partita una raccolta fondi: 50 euro a testa, che messi insieme, al di là di svariate defezioni, fanno comunque la loro bella figura. A raccogliere il malloppo e a decidere cosa comprare ha pensato, come sempre, la deputata Augusta Montaruli, suscitando le perfide ironie di alcune colleghe di partito, visto che per una serie di spese non proprio ortodosse passò qualche guaio giudiziario per via dei rimborsi della regione Piemonte.