FdI, Arianna Meloni alla direzione: "Giorgia è il nostro Frodo, noi la Compagnia dell’Anello”

Avanti uniti, al fianco di Giorgia Meloni, perché "questo è il tempo della responsabilità": la "traversata nel deserto" è stata lunga ma oggi Fratelli d'Italia "è il grande partito della Nazione" e ognuno è chiamato a fare la propria parte, "rispettando oneri e onori". Non c'è la premier a scaldare la platea della direzione nazionale del partito, riunita allo spazio 'Roma Eventi' di Piazza di Spagna.

Ma è sua sorella Arianna, responsabile della segreteria politica di Fdi, a tracciare la rotta nell'intervento conclusivo dell'assemblea a porte chiuse durata circa quattro ore, dove i riflettori dei media erano puntati soprattutto su Daniela Santanchè (unico ministro a non intervenire dal palco e tra i primi a lasciare la sala, per "impegni già presi"). E' un appello alla compattezza, quello che Arianna Meloni rivolge ai quasi duecento dirigenti stipati nel centro congressi: "L'Italia - scandice la responsabile del tesseramento Fdi - è stata svenduta a lungo, ora è il tempo di capire da che parte stare. Dobbiamo realizzare ciò che ci eravamo promessi di fare quando abbiamo iniziato a fare politica". L'orizzonte è la fine della legislatura, nel 2027: "Abbiamo riportato i nostri valori in sicurezza" ma ora "l'impegno deve essere maggiore. Ognuno per il suo ruolo". Ancora una volta è 'Il Signore degli Anelli' di Tolkien a fornire spunti metaforici: "Giorgia è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell'Anello. L'anello è pesante, dobbiamo aiutarla nella fatica di portarlo senza mai indossarlo".

"Ho l'onore di essere la sorella di Giorgia Meloni, una grande donna a cui ho visto fare, in questa nuova fase, un salto 10 volte più alto di tutti questi durissimi anni: ha messo gli italiani prima della sua famiglia e di se stessa. Lei è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell'Anello. L'anello è pesante, dobbiamo aiutarla nella fatica di portarlo senza mai indossarlo: è ciò che ci siamo sempre promessi. Non dobbiamo essere un'utopia, dobbiamo restare quelli che eravamo quando abbiamo iniziato a fare politica. Oggi ognuno è chiamato a fare la propria parte". Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, nel corso del suo intervento alla direzione nazionale del partito.

"L'Italia è stata svenduta a lungo, ora è il tempo di capire da che parte stare. Dobbiamo realizzare ciò che ci eravamo promessi di fare quando abbiamo iniziato a fare politica, ricordare chi siamo ma guardare le cose dalla prospettiva della posizione che abbiamo raggiunto. Rispettando oneri e onori". Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, nel corso del suo intervento alla direzione nazionale del partito.

In corso oggi, 1 febbraio, la direzione nazionale di Fratelli d'Italia allo spazio 'Roma Eventi' di Piazza di Spagna a Roma. Presente la ministra del Turismo Daniela Santanchè da settimane al centro delle polemiche per l'inchiesta su Visibilia. Numerosi i deputati e senatori di FdI presenti, compresi i ministri del partito leader della maggioranza. Dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, capo delegazione al governo, a quello della Difesa Guido Crosetto; dalla titolare del Lavoro Elvira Calderone al ministro delle Politiche Ue Tommaso Foti; passando per Andrea Abodi, ministro dello Sport, e Nello Musumeci, responsabile della Protezione civile. Presente anche il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Seduto in platea il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non era presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Santanchè: “Continueremo a lavorare uniti”

"Orgogliosi del percorso che stiamo facendo e della fiducia che ogni giorno gli italiani ci dimostrano. Continueremo a lavorare uniti per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi". Lo scrive su X, Daniela Santanchè, ministro per il Turismo, postando una foto dall'interno della direzione nazionale di Fdi, in corso a Roma. Con lei nello scatto Giovanni Donzelli, Tommaso Foti e Guido Castelli.

