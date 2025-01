Santanchè: con i giudici che vogliono governare, io dovrei dimettermi? Non esiste

Santanchè non si dimette e rilancia sui "magistrati che fanno politica"

Il caso Almasri e gli avvisi di garanzia a mezzo governo complicano anche la questione relativa alla ministra Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio nell'inchiesta su Visibilia. La ministra del Turismo non ha la minima intenzione di dimettersi per la sede di competenza del suo secondo procedimento. "E che cosa sarebbe cambiato? La sede di un procedimento? Ed è per questo che dovrei dimettermi?". La ministra tira dritto. Lei - riporta Il Corriere della Sera - ha deciso di non parlare con i giornali della sua vicenda giudiziaria. Ma una volta rientrata dall’Arabia, quel che pensa filtra da amici e collaboratori. "Con lo scontro in corso con la magistratura, con le parole durissime di Meloni su "alcuni giudici che vogliono governare", che cosa si fa? Arriva un avviso di garanzia o un rinvio a giudizio - riporta Il Corriere - e il destinatario se ne va? Direi che non è proprio il momento...".

E non soltanto perché "in Parlamento è in discussione la riforma della Giustizia". Del resto, come Santanchè nei giorni scorsi non si stancava di ripetere, Giorgia Meloni non le avrebbe affatto chiesto di dare le dimissioni: "Nessuno me le ha chieste. E dunque, perché dovrei darle?". Nemmeno gliele avrebbe suggerite il suo mentore Ignazio La Russa. Che peraltro - in base a quanto risulta a Il Corriere - non avrebbe visto neppure ieri, nonostante qualcuno desse per possibile il faccia a faccia. Anche se le parole dette dal presidente del Senato ("può darsi che valuti anche su questo") possono parere un intiepidimento dello storico sostegno. Ma secondo persone vicine alla ministra sarebbe una lettura superficiale.