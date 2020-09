FdI: "Il Parlamento è delegittimato. Ora Mattarella sciolga le Camere"

"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe sciogliere le Camere dopo il voto di lunedì e domenica", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.



"Prima di tutto c'è un dato politico inequivocabile: quindici Regioni in mano al Centrodestra contro cinque al Centrosinistra, in secondo luogo con la vittoria del Sì al referendum il Parlamento è delegittimato perché il gli elettori hanno chiesto in modo plebiscitario una drastica riduzione dei parlamentari. Non solo, la delegazione regionale in conseguenza alla modifica referendaria dovrà avere un peso ben diverso nella costituzione del corpo elettorale per l'elezione del prossimo Presidente".



"Il Parlamento attuale è quindi delegittimato anche dal punto di vista costituzionale ad eleggere il nuovo presidente. Per questo Mattarella sciolga le Camere e si vada al più presto a elezioni politiche anticipate. Questo è il mio parere personale.", conclude Lollobrigida.