Fedriga sotto scorta, minacce No Vax al presidente del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga sotto scorta dalla scorsa settimana per le ripetute minacce che subisce dal mondo No Vax

Decine di minacce dal mondo no vax, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dalla scorsa settimana è costretto a vivere sotto scorta. "Spero per la mia famiglia che duri poco", ha detto il presidente Fedriga al quotidiano Il Piccolo, che ha anticipato la notizia.

Dalla Lega solidarietà a Fedriga

"Piena solidarietà e vicinanza al presidente e amico Massimiliano Fedriga che da mesi è in prima linea per far uscire il Paese dall'emergenza. A lui e alla sua famiglia tutto il nostro sostegno. Ogni protesta che degenera in minacce e violenza va condannata senza se e senza ma. Avanti così, Max". Cosi i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo

Anche Roberto Caldroli, vicepresidente del Senato, ha espresso "tutta la mia amicizia, solidarietà e vicinanza al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, per le minacce ricevute, minacce anche di morte, che ritengo non vadano sottovalutate. Mala tempora currunt... Bene che sia già stato messo sotto scorta. Purtroppo ci sono passato anch'io e più volte, per cui so bene cosa si provi, avendo ricevuto minacce di ogni genere, lettere con proiettili, buste con polverine e tutto il campionario dei vigliacchi anonimi che si illudono di fermare chi lavora per i propri cittadini e per il proprio territorio con la minaccia e con la violenza. Vai avanti Massimiliano, siamo tutti con te".

Serracchiani (Pd): "Minacce a Fedriga intollerabili"

"Al Presidente Fedriga la vicinanza e la solidarieta' delle deputate e dei deputati del Pd. E' intollerabile che chi si prodiga per tutelare la salute della propria comunita' e garantire la ripresa dell'economia sia minacciato e costretto a vivere sotto scorta. Basta con questo clima d'odio alimentato da gruppi no vax". Cosi' Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

"Proseguono le gravi minacce da parte di gruppi no vax contro i rappresentanti delle istituzioni. Massima solidarietà a @M_Fedriga messo sotto scorta perché difende vaccini e green pass. Noi tutti andiamo avanti con pieno spirito di collaborazione per mettere in sicurezza il Paese", aggiunge su Twitter la senatrice Simona Malpezzi, presidente del gruppo del Pd.